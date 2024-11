MIGRANTI, COLUCCI (M5S): DA GOVERNO GIOCO DELL’OCA SULLA PELLE DELLE PERSONE

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

ROMA, 11 nov. – “Prosegue contro ogni logica e contro il buon senso il gioco dell’oca del governo Meloni sulla pelle dei migranti, che al costo di un miliardo di euro dei cittadini italiani viaggiano avanti e indietro per il Mediterraneo tra l’Albania e l’Italia. Una ignobile speculazione fatta sulla pelle delle persone. Anche gli ultimi sette migranti trasferiti oltre l’Adriatico dovranno essere trasportati in Italia perché non è stato convalidato il loro fermo, come era inevitabile che fosse. La sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma ha, infatti, sospeso la convalida del loro trattenimento in Albania. Il tutto come era ampiamente prevedibile. I provvedimenti del governo, come il decreto Cutro e quello sui Paesi sicuri, contrastano con la Costituzione e con il diritto europeo. Questo è chiaro ormai a tutti e lo sa bene anche il governo, ma ammetterlo per il centrodestra significherebbe anche ammettere che le sue politiche migratorie sono basate sul nulla, ammettere un fallimento conclamato dal raffronto dei numeri ridicoli dei migranti coinvolti in questa messinscena e le migliaia che continuano a sbarcare sulle nostre coste – oltre tremila negli ultimi dieci giorni, cioè da quando è partita la seconda missione in mare della nave Libra. E allora, per mascherare il flop, avanti con il vittimismo e con i capri espiatori: i giudici comunisti, la magistratura che non asseconda le politiche del governo espressione dei cittadini – come se questo fosse un compito del potere giudiziario – e altre sciocchezze. L’Italia è nelle mani di nessuno, anzi, di una banda di pericolosi incompetenti: sono buoni a nulla ma capaci di tutto, per citare Longanesi”.

Lo afferma da Shengjin in Albania il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.

