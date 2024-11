Manovra, Meloni: dai sindacati toni che non hanno precedenti nella storia

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

“Toni che non hanno precedenti nella storia sindacale”. Così la premier Meloni, in video collegamento per l’iniziativa del centrodestra a Bologna, sui sindacati che “invocano la rivolta sociale contro il governo”. Poi: “Ho letto una nota del sindaco di Bologna che diceva che il governo ha mandato le camicie nere a Bologna, è la carta della disperazione della sinistra. Non so a quali camicie nere si riferisse, le uniche che ho visto sono quelle blu dei poliziotti aggredite dai centri sociali”.