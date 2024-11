(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Eima: Cia, dalla robotica al tree climbing l’agricoltura chiede sempre più ricerca

Sinergia con il Crea e i giovani della Confederazione. Basta gap, sì a know-how per tutti

Roma, 11 nov – Robotica e applicativi 4.0, intelligenza artificiale e tree climbing, il futuro prossimo

al servizio dell’agricoltura, per combattere le fitopatie e difendere le colture, irrigare e risparmiare acqua, o

fare manutenzione sostenibile del verde, si muove lungo queste grandi macro-direttrici, esplorate da

ricerca e progettazione, guardate con interesse dal mondo produttivo. Serve tempo per integrare processi

e una nuova cultura del lavoro agricolo, incentivi adeguati al cambio di passo, senza intaccare il reddito e

coinvolgendo tutti. Di questo si è anche parlato a Eima con Cia-Agricoltori Italiani, negli Agripanel

promossi con Agia, la sua Associazione dei giovani imprenditori e realizzati insieme al Crea.

Sviluppata sulle esigenze delle aziende, non standardizzata e multifunzione è la meccanizzazione

che serve all’agricoltura, di per sé difficile da robotizzare. Soluzioni continuamente testate e scalabili per

intervenire su un’operatività più sostenibile, in termini di sicurezza e salute per gli agricoltori, come nel

caso dei trattori a guida autonoma o dei robot per i trattamenti antiparassitari, il cui intervento può incide

anche sulla riduzione d’uso di questi ultimi e sui costi importanti di strumenti e piattaforme, sfruttando la

versatilità degli usi possibili, tra tutti la raccolta dei dati. Il comparto vitivinicolo, tra i più solidi in Italia, a

trainare la transizione, ma la crisi climatica e i rischi per i principi attivi -è emerso negli incontri- spinge

anche l’ortofrutta e il vivaismo, in Calabria per esempio, ad accelerare sul fronte tecnologico per

sopravvivere agli eventi estremi e fare la differenza sul mercato.

Passare dagli impianti di irrigazione a pioggia a quelli a goccia ha salvato non poche delle aziende

del Sud, segnate dalla siccità. Se vuole salvarsi, l’agricoltura è spinta a diventare di ultraprecisione -è

stato il parere dei ricercatori intervenuti-. Va avanti con convinzione l’esperienza open source delle

centraline per l’irrigazione di precisione, applicata da Nord a Sud Italia, come ai Caraibi per risparmiare

acqua ed energia, primi risultati alla mano tra i 34 e i 44 mila kW in meno in 77 giorni.

Quanto al verde urbano, poi -altro tema affrontato negli Agripanel- l’Italia è sotto di dieci punti

percentuali rispetto alla media Ue: 12 città – tra cui Milano, Roma, Verona e Catania – registrano in totale il

37% di verde contro il 47% europeo. Gli alberi forniscono servizi ecosistemici insostituibili e contribuiscono

a migliorare la qualità della vita nei grandi centri. Eppure, vanno gestiti con tecniche sostenibili e con una

corretta intensità di meccanizzazione che va dal tree climbing ai tradizionali metodi che prevedono

l’impiego di una piattaforma di lavoro elevabile. Più spazio va dato, poi, all’analisi dei cantieri di lavoro per

la caratterizzazione e la modellizzazione dei fattori implicati, per fare scelte orientate all’equilibrio

ambientale, economico e sociale.

Infine, l’Intelligenza artificiale, grande emblema del secolo rispetto al binomio uomo-macchina.

Agevolare l’Ai per tutelare il lavoro, migliorarne le condizioni, per integrare e diversificare le attività,

garantendo la continuità dei processi -tra le visioni scaturite dal dibattito con i produttori incontrati allo

stand di Cia-. Di fatto, l’attuale diffusione delle moderne tecnologie meccatroniche e digitali sta giocando

un ruolo fondamentale nella gestione delle principali operazioni colturali. La possibilità di avere

l’integrazione di più sistemi di monitoraggio puntuale, prossimale e da remoto permette di agevolare,

anche con mirate applicazioni di intelligenza artificiale (IA) la messa a punto di sistemi di supporto alle

decisioni validi, versatili ed affidabili. La progressiva riduzione dei principi attivi consentiti e attualmente

disponibili e l’aumento di nuove criticità fitosanitarie, rendono tale percorso piuttosto obbligato. La difesa

delle colture può trovare nella tecnologia valido supporto per azioni efficienti, estremamente mirate e

massima salvaguardia ambientale.