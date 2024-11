(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Ponte Stretto: Pd, come potuto accadere progetto avallato senza visto Ingv?

“E se poi non sono in regola con la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina che fanno? Cosa dice il ministro Salvini sul fatto che l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nega di aver mai autorizzato la costruzione del Ponte? Il presidente Doglioni afferma che servono studi sulle faglie attive. E allora al governo poniamo una semplice domanda: come è potuto accadere che abbiamo avallato il progetto quando mancava il visto dell’Ingv? Chi ha barato? E perché hanno barato?

È mai possibile che nessuno nel governo ritenga di fermare le derive di questa ossessione ideologica? La realizzazione di questo eco-mostro che si nutre di preziosissime risorse pubbliche ha davvero superato ogni limite di decenza”. Lo affermano Annalisa Corrado e Sandro Ruotolo della segreteria nazionale Pd.

