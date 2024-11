[Comune Palermo] Morte Prof. Giuseppe Guarino. Il cordoglio del sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024 “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del professore Giuseppe Guarino,

un uomo che in città ha speso la sua vita per promuovere i valori di

memoria civile, pace e dignità umana. Per quasi cinquant’anni è stato

figura di riferimento dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra,

ricoprendo i ruoli di presidente della sezione palermitana, presidente

regionale e consigliere nazionale. Un impegno nato dall’esplosione di una

bomba a mano nel 1948, a Baucina, che lo ha privato della vista. Il Comune

di Palermo ha sempre sostenuto la celebrazione del 9 maggio, organizzata

dal professore Guarino, in ricordo del bombardamento che ha colpito la

città durante la Seconda guerra mondiale e oggi l’amministrazione si

stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo