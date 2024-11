(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

TREIA INAUGURA LA NUOVA STAGIONE TEATRALE CON L’ANTEPRIMA DI “ARTISTI

CONDANNATI: L’ESTETICA OLTRE LE REGOLE”

Si alza il sipario della stagione teatrale di Treia con l’anteprima esclusiva e carica di significato:

“Artisti Condannati: l’Estetica Oltre le Regole”. Sabato (9 novembre, alle ore 21.15), lo

spettacolo curato da Marco Sciame con la partecipazione straordinaria della danzatrice Elisa

Carletti, offrirà al pubblico un’intensa narrazione d’arte dedicata a coloro che hanno osato

sfidare convenzioni e regimi in nome della libertà creativa.

“Artisti Condannati” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio nel tempo alla scoperta di anime

ribelli, di visionari e di anticonformisti che hanno fatto dell’arte un linguaggio di sfida. Attraverso

parole e danza, si celebrano figure coraggiose che hanno lottato per esprimersi oltre i limiti

imposti, trasformando l’estetica in uno strumento di resistenza e bellezza.

L’evento rappresenta una perfetta apertura per la nuova stagione teatrale di Treia, che promette

un calendario ricco di emozioni, qualità e riflessioni, pensato per coinvolgere e appassionare il

pubblico.

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono nella potenza espressiva dell’arte e

nella sua capacità di superare le barriere. Con questa anteprima, la città di Treia rinnova il suo

impegno nel promuovere la cultura e offrire esperienze uniche a cittadini e visitatori.

𝘗𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘸𝘸𝘸.𝘭𝘪𝘷𝘦𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵.𝘪𝘵/𝘵𝘰𝘯𝘪𝘤𝘰𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦.

𝘌-𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘰.𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢@𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦.𝘵𝘳𝘦𝘪𝘢.𝘮𝘤.𝘪𝘵

Piazza della Repubblica n. 2 – 62010 Treia (MC)