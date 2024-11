(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 SANITÀ, QUARTINI (M5S): “RISORSE AI MINIMI STORICI UNICO RECORD MELONI”

Roma, 4 nov. – “Non posso che essere d’accordo con le preoccupazioni del Presidente di Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, che in audizione sulla legge di Bilancio ha pesantemente criticato la manovra del governo Meloni a proposito della sanità. Le risorse sono drasticamente insufficienti, mancano ben 19 miliardi per garantire le misure promesse dall’esecutivo e il finanziamento del fondo sanitario nazionale fa registrare un profondo rosso. Il governo ci fa tornare indietro di quasi due decenni e nei prossimi anni scenderemo addirittura al di sotto del 6% in rapporto al PIL. Ecco il vero record di Meloni sulla sanità: il minimo storico delle risorse. Evidentemente alla premier e al suo governo non interessa che il Servizio sanitario nazionale sia al collasso, che medici e infermieri siano vessati e sottopagati, che già 4 milioni e mezzo di italiani sono costretti ogni anno a rinunciare alle cure. È evidente che questa destra sta perseguendo il suo obiettivo di minare le fondamenta della sanità pubblica e di virare verso un sistema sempre più privato, con buona pace del diritto alla Salute dei cittadini. Ormai per il nostro SSN è grave emergenza, la situazione è da codice rosso e serve una terapia d’urto per invertire completamente la tendenza. Forse si potrebbe cominciare con le risorse buttate per trasportare i migranti avanti e indietro tra Italia e Albania, o dai 7 miliardi e mezzo in tre anni investiti sugli armamenti. Risorse che sarebbero preziosissime per la nostra malandata sanità”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

