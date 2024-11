(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 REPORT, LUCASELLI (FDI): HA TRAVALICATO IL LIMITE DELLA DECENZA. SOLIDARIETA’ AD ANTONELLA GIULI

“Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, la puntata di ieri sera della trasmissione Report li ha eliminati tutti. Un servizio giornalistico studiato ad hoc solo per gettare fango su Antonella Giuli, la cui unica colpa è quella di essere la sorella del Ministro della Cultura, la cui nomina, evidentemente, è stata indigesta per l’intelligentia della sinistra. La mia totale solidarietà va ad Antonella non solo per il suo encomiabile lavoro ma, soprattutto, perché ha dovuto raccontare situazioni familiari riservatissime e renderle note perché si evitasse di scavare nelle proprie vite. Questo non è giornalismo, men che mai servizio pubblico. E’ stato abbondantemente travalicato il limite della decenza ed è vergognoso che una stimata professionista debba giustificarsi da così tanto sciacallaggio mediatico”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli

