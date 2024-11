Nota stampa Comando Provinciale Carabinieri Bolzano.

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Selva di Val Gardena – Rubava energia elettrica al fratello, denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Selva di Val Gardena hanno denunciato un uomo residente in valle per il furto di energia elettrica, perpetrato ai danni del fratello pensionato.

Un anomalo consumo di energia ed il conseguente aumento delle bollette hanno insospettito la vittima, il quale, rivoltosi ad un elettricista, ha constatato la presenza di un allaccio abusivo da parte del fratello. Quest’ultimo, approfittando della relazione familiare e della contiguità delle abitazioni, si è collegato illegalmente al contatore del familiare, sottraendo energia elettrica per uso domestico per oltre un anno, dal giugno 2023 all’agosto 2024.

Questo comportamento non solo ha arrecato un danno economico, ma ha anche sollevato gravi interrogativi sulla sicurezza e l’integrità delle forniture energetiche.

Tale fenomeno non è nuovo in provincia e nel resto d’Italia, attuato sovente da vicini insospettabili, come in questo caso un familiare stretto.

I Carabinieri invitano tutti a monitorare eventuali consumi anomali di energia elettrica, rivolgendosi ad un tecnico del settore, non escludendo che possa essere riconducibile ad allacci abusivi.