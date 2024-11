(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Bologna: Lega, con Salva Casa ci saranno criteri ben precisi

Roma, 3 nov. – “Il Dl Salva Casa fortemente voluto dal ministro Salvini parla chiaro: un’abitazione non può scendere sotto i 20 mq. Questo prevede il decreto che come Lega abbiamo attentamente seguito in commissione alla Camera e che permetterà sì, da un lato, di liberare tanti nuovi appartamenti, ma con regole e criteri ben precisi. Questo per venire incontro anche alla richiesta di tanti giovani studenti e lavoratori. Ma guai a chi cercherà di approfittarsi della loro situazione e andrà contro la legge, come nel caso di Bologna”.

Così i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti.