Com. stampa – La crisi dell’auto tedesca (e non solo) minaccia la manifattura padovana e veneta: a rischio 1,5 miliardi di export. Confapi: «Ne usciremo, ma è il momento di interrogarsi sul futuro: competitività dell’industria inscindibile da territorio e Sistema Paese»

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*2 NOVEMBRE 2024*

*LA CRISI DELL’AUTO TEDESCA (E NON SOLO)*

*MINACCIA LA MANIFATTURA PADOVANA E VENETA:*

*A RISCHIO 1,5 MILIARDI DI EXPORT*

*CONFAPI: «NE USCIREMO, MA È IL MOMENTO *

*DI INTERROGARSI SUL FUTURO: *

*COMPETITIVITÀ DELL’INDUSTRIA*

*INSCINDIBILE DA TERRITORIO E SISTEMA PAESE»*

*Il Gruppo Volkswagen, secondo produttore automobilistico mondiale,

potrebbe annunciare a giorni la chiusura di tre stabilimenti, mentre

Stellantis, scrigno di quanto resta dell’auto italiana, chiude la

trimestrale segnando un pesantissimo -27% alla voce ricavi. Sono solo le

ultime notizie, in ordine cronologico, del ciclo nero dell’auto europea che

vede, solo nel padovano, oltre 2.000 imprese coinvolte direttamente o

indirettamente nella filiera (oltre 11 mila in Veneto). Il presidente di

Confapi Padova Marco Trevisan: «È necessario un riallineamento strategico

che guardi oltre le nubi. Supereremo anche questa, ma servono idee chiare

su quale futuro intendiamo costruire per la manifattura del Nord Est. Senza

una politica industriale coerente, nel lungo termine la sfida globale è

impari, se non persa». Gli interventi del presidente nazionale Cristian

Camisa («Rivedere il Green Deal») e l’intervista a Stefan Moritz,

segretario generale di CEA-PME, la Confederazione europea delle Pmi («L’UE

deve considerare il principio della neutralità tecnologica per raggiungere

gli obiettivi di riduzione delle emissioni»).*

Cinquantasei imprese coinvolte direttamente. Ma più di duemila (2.065)

quelle potenzialmente interessate. Sono i numeri delle aziende della

subfornitura meccanica padovana che potrebbero subire ripercussioni dalla

crisi dell’auto europea, dopo che il Gruppo Volkswagen nel suo piano di

ristrutturazione ha previsto la chiusura di tre stabilimenti, il taglio di

decine di migliaia di posti di lavoro e la riduzione degli stipendi del

10%. Allargando la prospettiva all’intero Veneto si sale a 306 imprese

produttive nel settore automotive, attive soprattutto (182) nella

fabbricazione di parti e accessori per gli autoveicoli e i loro motori. Ma

sono 11.283 quelle che compongono la filiera regionale, che comprende la

produzione di auto e componentistica, ma anche la commercializzazione e i

servizi post-vendita, dando lavoro a 26.420 dipendenti, quasi 5 mila dei

quali sono padovani. Lo attesta Fabbrica Padova, centro studi di Confapi,

che, partendo dai dati Istat e Unioncamere del Veneto relativi agli

insediamenti nel territorio, ha calcolato quante imprese potrebbero pagare

ripercussioni rispetto a quanto sta accadendo in Germania, in un settore

che già deve fare i conti con il crollo delle vendite del Gruppo

Stellantis, che, a settembre 2024, ha registrato un drammatico -33,9% delle

immatricolazioni rispetto al 2023, chiudendo la trimestrale con un

pesantissimo -27% alla voce ricavi.

Altri rilievi statistici aiutano a inquadrare la situazione. Come noto, la

Germania è il principale partner commerciale delle imprese del territorio,

basti ricordare che, nel 2023, le esportazioni venete verso l’area tedesca

ammontavano a 11,286 miliardi di euro, mentre quelle padovane a 1,852

miliardi. Sul totale, proprio le esportazioni delle attività manifatturiere

incidono in modo preponderante, perché sono pari a 10,909 miliardi di euro

per l’intero Veneto e a 1,814 miliardi per Padova. L’export del settore

della produzione industriale automotive da solo vale invece circa 1,5

miliardi di euro, pari a quasi il 2% del totale delle esportazioni

regionali, di cui 289 milioni sono padovani.

«È chiaro che le aziende più coinvolte sono quelle direttamente attive

nella fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli, ma le

implicazioni saranno pesanti per un numero molto più ampio di imprese»,

commenta *Marco Trevisan*, presidente di Confapi Padova. «Dobbiamo infatti

considerare sia l’indotto diretto sia quello indiretto, che riguarda il

settore della subfornitura meccanica e comprende anche i contoterzisti che,

a loro volta, riforniscono gli stessi fornitori. A oggi è impossibile

quantificare quali saranno le conseguenze di una crisi internazionale, ma è

purtroppo facile prevedere che non saranno indolori. Stiamo già pagando

pesantemente gli effetti della recessione tedesca, quanto sta succedendo

nel settore auto si aggiunge a una situazione già complicata. E, tuttavia,

sono convinto che ne usciremo, come sempre abbiamo saputo fare anche in

frangenti più difficili di questo; è solo questione di tempo. Ma, quando si

affronta un momento di difficoltà, diventa necessario e produttivo

rimettersi in discussione, ed è quello che dobbiamo fare oggi. In altre

parole, occorre riflettere su quale futuro vogliamo dare alla nostra

industria e interrogarci su come poter essere competitivi non solo adesso,

ma tra uno, cinque e dieci anni, in un contesto competitivo sempre più

sfidante. Cosa possiamo fare perché non riaccada quanto stiamo vivendo ora?

Davanti agli occhi c’è la crisi del settore automotive, ma è solo un

aspetto della questione. Possiamo competere con la capacità produttiva

delle principali economie asiatiche? Possiamo garantire l’accesso ai

fattori produttivi critici come energia e materie prime a condizioni

competitive? Possiamo permetterci un cuneo fiscale tra i più alti al mondo,

che mantiene tanto alto il costo del lavoro quanto basso il potere

d’acquisto dei nostri lavoratori? Quando e come saremo in grado di ridare

impulso alla nostra industria con queste premesse? Ecco allora che oggi

diventa più che mai urgente chiederci: quali sono gli investimenti

strategici da fare per il futuro come Sistema Paese?».

Sulla questione automotive, e in particolare sulla situazione di

Stellantis, si è espresso anche il presidente nazionale di Confapi *Cristian

Camisa* *(il cui intervento è riportato integralmente in allegato)*: «Come

Confapi, continueremo a lavorare con la piccola e media industria tedesca e

con la Confederazione europea della Pmi per portare le nostre istanze in

Europa e per far sì che la fine del motore endotermico, stabilita per

legge, subisca una variazione, aprendo quantomeno all’ibrido».

A riguardo, Confapi Padova ha intervistato *Stefan Moritz*, segretario

generale di CEA-PME, la Confederazione europea delle Pmi *(intervista

integrale in allegato)*: «Quando si vedono aziende della dimensione di

Volkswagen chiudere impianti, l’allarme non può che risuonare forte. Non ci

resta che insistere sulla rinnovata Commissione Europea per portarla a

rivedere le sue posizioni, in modo che introduca il principio della

neutralità tecnologica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle

emissioni dei gas climatici: l’elettrico deve essere una delle opzioni e

non l’unica soluzione. Se non cambiamo subito le condizioni in cui devono

produrre le imprese europee, per il 2025 avremo un parco auto interamente

di aziende cinesi e coreane. Se vogliamo essere solo consumatori e non

produttori basta esserne consapevoli, ma sappiamo che lo pagheremo in

termini di posti di lavoro e benessere. Ecco perché occorre puntare su

soluzioni come il bifuel e il biodiesel, su cui l’Italia – e la Fiat in

particolare – è molto competitiva, prodotti che presentano emissioni molto

basse».

[image: tabella_FILIERA-AUTOMOTIVE-PADOVA-VENETO.jpeg]

*Nella foto il presidente di Confapi Padova Marco Trevisan*

*Nell’infografica alcuni dei dati più significativi relativi alla filiera

automotive padovana e veneta*

*In allegato l’intervento del presidente nazionale della Confederazione

Cristian Camisa e l’intervista a Stefan Moritz, segretario generale di

Cea-Pme*

Diego Zilio

*Ufficio Stampa Confapi Padova*

*Diego Zilio*

*Ufficio Stampa*

*CONFAPI PADOVA*

Via Salboro, 22/b

35124 Padova

*www.confapi.padova.it *