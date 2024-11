Arce, l’intervento del Sindaco

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 ARCE – Per l’ennesima volta mi trovo costretto a dover intervenire sulle castronerie diffuse a mezzo social dal Consigliere di minoranza Alfonso Rosanova. Purtroppo questo signore, che fa ripetutamente richieste di accesso agli atti e si ferma ore ed ore negli uffici comunali rallentando il lavoro dei dipendenti, o non è in grado di leggere e comprendere quanto c’è scritto in un documento o, peggio, non gli interessa, perché il suo unico scopo è quello di racimolare qualche like (sempre meno in realtà) facendo disinformazione ai cittadini ignari.

Parla di una mia presunta gaffe in relazione al decreto sindacale n. 18/2024 in cui si riconoscono le indennità di risultato ai funzionari del Comune di Arce. Secondo Rosanova io avrei escluso, da questo adempimento di legge, i responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria. Ciò è assolutamente falso e privo di fondamento. Basta leggere gli atti per capirlo.

Il riconoscimento delle performance è materia del Nucleo di Valutazione che, tenuto conto degli obiettivi attribuiti alle posizioni organizzative e sulla base delle relazioni delle attività svolte, esprime una valutazione e il riconoscimento di risultato. All’organo di controllo interno, nonostante le numerose note di richiesta e sollecito, sono pervenute le relazioni dei responsabili del Servizio di Polizia Locale, dell’Area Amministrativa-Demografica e dell’Area Finanziaria-Tributi. È quindi del tutto normale che non ci sia stata una valutazione per l’Area Tecnica-Urbanistica.