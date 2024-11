(ACON) MONFALCONE. CALLIGARIS (LEGA): DA OPPOSIZIONI NECESSARIE SCUSA

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Trieste, 2 nov –

dell’onorevole Cisint mette in luce la necessit? di rivedere i

regolamenti per la convocazione delle audizioni. ? necessaria una

riflessione con il presidente del Consiglio Regionale Bordin e i

capigruppo per capire come evitare il verificarsi di situazioni

spiacevoli. Le audizioni, le petizioni e altri strumenti di

democrazia sono strumenti troppo importanti, perch? se ne possa

fare un uso disinvolto”.

Cos?, in una nota, Antonio Calligaris, capogruppo della Lega Fvg

in Consiglio regionale, a margine della conferenza stampa odierna

durante la quale ? emersa la presenza, tra gli auditi in

Commissione la scorsa settimana sul “Piano Monfalcone” di un

possibile pregiudicato condannato per caporalato.

“L’istituzione Consiglio regionale – spiega l’esponente della

Lega – ? estranea a spiacevoli accadimenti, ma una riflessione

pi? profonda deve essere fatta in tema di responsabilit? di chi

indica gli auditi. Forse, prevedendo un controllo onde evitare

che sia lesa l’immagine del Consiglio”,

“Sicuramente, il consigliere Bullian o il consigliere Moretti, o

chi ha indicato gli auditi, dovrebbe scusarsi con la citt? di

Monfalcone e con i lavoratori di cui, forse, non rappresenta n?

difende i diritti” conclude Calligaris.

