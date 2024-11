Intel: Ricavi in calo del 6% nel terzo trimestre mentre il quarto promette meglio

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

Il colosso dei semiconduttori statunitense Intel ha riportato una diminuzione dei ricavi del 6,3% nel terzo trimestre del 2023, totalizzando 13,3 miliardi di dollari contro i 14,2 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, l’azienda ha espresso ottimismo per il futuro, aumentando le stime di fatturato per il quarto trimestre da 13,3 miliardi di dollari a 14,3 miliardi di dollari.

I dati, diffusi giovedì nell’ultimo report finanziario, evidenziano una fase di trasformazione per Intel, che ha puntato su una strategia di ristrutturazione interna volta a migliorare la sua posizione nel mercato e raggiungere una crescita sostenibile. “Abbiamo registrato ricavi superiori al punto medio delle nostre previsioni e stiamo agendo con urgenza per posizionare l’azienda in modo da creare valore sostenibile in futuro,” ha dichiarato l’amministratore delegato Pat Gelsinger.

Il Chief Financial Officer di Intel, David Zinsner, ha spiegato che i costi di ristrutturazione sostenuti hanno influenzato significativamente la redditività dell’ultimo trimestre, ma ha ribadito l’impegno dell’azienda nel contenimento dei costi come parte di un piano strategico per migliorare l’efficienza operativa. “Gli oneri di ristrutturazione hanno avuto un impatto significativo sulla redditività del terzo trimestre, mentre adottavamo misure importanti per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione dei costi,” ha affermato Zinsner.

Nonostante l’ottimismo per il trimestre successivo, Intel ha riportato una perdita netta di 16,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, una cifra drammaticamente più alta rispetto alla perdita di soli 0,3 miliardi di dollari registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è dovuto in gran parte ai costi di ristrutturazione e alla riduzione della domanda in segmenti chiave.

Intel sta attraversando una fase di profondo cambiamento per rispondere alla crescente concorrenza nel settore dei semiconduttori, in un contesto che vede aziende rivali come AMD e Nvidia in forte crescita. L’aumento delle stime per il quarto trimestre è un segnale positivo, ma la società dovrà dimostrare di poter raggiungere la stabilità operativa e finanziare nuovi investimenti strategici, tra cui l’espansione nella produzione di chip avanzati.

Con la dichiarazione dei risultati del terzo trimestre e l’aumento delle stime di fatturato per il quarto trimestre, Intel punta a riposizionarsi e a costruire solide fondamenta per tornare competitiva nel lungo periodo.