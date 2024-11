Dario Salvatori debutta come attore nello spettacolo “Al bar dell’RCA” con Camilla Noci, Emanuela Fresi, Egidio Marchitelli al teatro Golden

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Al Teatro Golden dal 7 al 10 novembre 2024

Dario Salvatori, Camilla Noci, Emanuela Fresi, Egidio Marchitelli

Al bar dell’RCA

di Toni Fornari, Dario Salvatori, Camilla Noci e con Valentina Ciccaglioni pianoforte – Stefano Napoli basso – Matteo Di Francesco, batteria

regia di Toni Fornari produzione A.T.P.R. Ass. Teatri per Roma

Al suo debutto come attore il critico, giornalista, conduttore Dario Salvatori approda al Teatro Golden dal 7 al 10 novembre 2024 con uno spettacolo da non perdere: “Al bar dell’ RCA” di Toni Fornari, Dario Salvatori, Camilla Noci e con Valentina Ciccaglioni al pianoforte, Stefano Napoli al basso e Matteo Di Francesco alla batteria, per la regia di Toni Fornari (produzione A.T.P.R. Ass. Teatri per Roma). Siamo nel leggendario ed unico bar dell’RCA, dove una barista interpretata da Emanuela Fresi predice goliardicamente sorti di canzoni e cantanti insieme ad un esperto narratore Dario Salvatori, pronti a lanciarsi in un viaggio musicale ricco di aneddoti divertenti, musica e canzoni. All’interno del bar, gli unici clienti saranno proprio i musicisti (Egidio Marchitelli e Camilla Noci accompagnati da Valentina Ciccaglioni al pianoforte, Stefano Napoli al basso e Matteo Di Francesco alla batteria) felici di interagire con i protagonisti per interpretare live le più belle canzoni italiane che vanno dal 1949 al 1987, canzoni emblematiche, ri-arrangiate per l’occasione. Non mancheranno anche alcune sigle di programmi televisivi e cartoni animati con cui siamo cresciuti, tutti successi partoriti e registrati all’RCA.

