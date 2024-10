(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 ROMA, SILVESTRI (M5S): EMENDAMENTO PER POTENZIARE SMART WORKING IN VISTA DEL GIUBILEO

“A fronte dei potenziali disagi sulla mobilità a carico dei cittadini romani in prossimità del Giubileo, sto preparando un emendamento alla Legge di Bilancio con cui chiedo di potenziare con forza il lavoro fluido e lo smart working per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato che operano nella Città Metropolitana di Roma. Non possiamo permettere che Roma e i suoi milioni di lavoratori rischino di essere schiacciati dalla mole di turisti e pellegrini che stanno per giungere in città. Roma è già in uno stato di evidente difficoltà. È necessario che il Parlamento e tutte le istituzioni interessate legiferino in tempo utile e non in colpevole ritardo. Il tempo c’è, ora servono la capacità e la volontà politica”.

Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

