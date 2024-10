Presentazione del Rapporto “L’ Economia delle regioni Italiane” (ERIT) – Mercoledì 6 novembre 2024 ore 10 Webinar

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

Il prossimo 6 novembre alle ore 14.00 sara’ pubblicato il Rapporto ERIT – L’economia delle Regioni Italiane sul sito http://www.bancaditalia.it

Il Rapporto è pubblicato ogni anno, al termine dell’autunno, e contiene l’analisi della congiuntura nelle quattro macroaree regionali (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud e isole) fino ai primi mesi del 2024. All’interno della pubblicazione vengono curati anche approfondimenti monografici sui principali aspetti territoriali dell’economia.

Alle ore 10.00 del 6 novembre si terra’ un briefing con la stampa, via webex, per la presentazione del Rapporto.

La presentazione è tenuta dagli autori, che, anche attraverso slide, illustrano lo stato della congiuntura nelle quattro macroaree.

È prevista una sessione di Q&A al termine della presentazione.

Il link per partecipare al briefing sara’ inviato esclusivamente ai giornalisti accreditatisi la mattina del 6 novembre.

