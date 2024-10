Manovra, lunedì al via le audizioni in Commissione Bilancio. Ecco il calendario

All’Assemblea: – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (esame C. 1849 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Mascaretti) (Sono previste votazioni) – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (esame C. 2030 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Giorgianni) (Sono previste votazioni) – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (seguito esame C. 1632 Governo e abb.-A ed emendamenti – Rel. Angelo Rossi) (Sono previste votazioni)