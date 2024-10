(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Lollobrigida: bene Bonaccini, smentita linea Pd

“Ringrazio l’eurodeputato Stefano Bonaccini per aver chiarito la sua posizione, smentendo ufficialmente la linea del Partito Democratico. Nelle ultime ore, infatti, si era arrivati a una conferenza stampa congiunta con il Movimento 5 Stelle e +Europa, in cui veniva annunciato un ordine del giorno su questo tema, respinto grazie ai voti del centrodestra.

Sono soddisfatto che, pur essendo in netta minoranza all’interno del suo partito – come dimostrato dal voto in aula di ieri – Bonaccini abbia scelto di sostenere la maggioranza degli italiani a favore della legge Schillaci-Lollobrigida.

Il Governo Meloni sta facendo molto per tutto il comparto, come dimostrato oggi in Emilia-Romagna, dove abbiamo ascoltato le categorie produttive, gli operatori del settore e i cittadini.

Ci chiediamo se De Pascale continuerà a proteggere i nostri produttori o se difenderà le posizioni sulla carne coltivata del nuovo PD.

Alla luce delle dichiarazioni di Bonaccini, spero che in futuro potremo votare insieme, come accaduto con il collega De Castro per fermare la carne coltivata, nonostante le posizioni del suo partito”. Quanto dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.