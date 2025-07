(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 FONTANA (M5S): EVENTI ESTREMI EMERGENZA SOCIALE ED ECONOMICA, SI INVESTA IN PREVENZIONE E ADATTAMENTO

“Oggi, 15 luglio, ricordiamo con profondo rispetto le vittime della crisi climatica, una Giornata istituita lo scorso anno dall’UE proprio in questa data per ricordare chi ha perso la vita o subito pesanti conseguenze a causa di eventi estremi. Nel rinnovare il nostro costante impegno per la tutela dei territori e delle comunità più vulnerabili, colpite da alluvioni, siccità, incendi e ondate di calore, ricordiamo a chi invece li considera argomenti di serie ‘b’ che il cambiamento climatico non è solo un dramma umano, ma anche un’emergenza economica: in Italia si contano ormai centinaia di vittime dirette o indirette legate e i danni causati da eventi estremi ci costano miliardi ogni anno, con un impatto crescente su famiglie, imprese e servizi pubblici. Vanno mobilitate tutte le risorse disponibili, dal PNRR alla legislazione sul consumo del suolo, dalla messa in sicurezza del territorio alla promozione di energie rinnovabili. Servono investire in prevenzione, nella messa in sicurezza del territorio e nella transizione ecologica e serve farlo subito perché ogni ritardo si traduce in più vittime e più costi. Facciamo in modo che giornate come questa non rimangano sterili commemorazioni, ma si traducano in politiche concrete e investimenti mirati nella mitigazione, nella prevenzione e nell’adattamento. Serve responsabilità oggi per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti domani”.

Così in una nota la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.

