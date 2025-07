(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Immigrazione, Scurria ( FDI): “ The Economist conferma: l’Italia modello per l’Europa”

“The Economist, storica voce del liberalismo internazionale, oggi nel suo ultimo editoriale in tema di migrazione clandestina, propone di superare l’attuale sistema d’asilo e costruire un nuovo modello, più efficace e realistico. Una visione che si allinea con quella portata avanti da Giorgia Meloni, per anni criticata ed etichettata come “populista”.

Inoltre, nella stessa settimana il settimanale dedica all’Italia un’intera sezione, elogiando il modello albanese promosso dal governo Meloni come esempio concreto da seguire a livello europeo. L’ Italia oggi non solo è ascoltata, ma indicata come modello. E chi ha sempre creduto nella forza delle idee, nella difesa della legalità e nella necessità di un sistema d’asilo serio e sostenibile, ha avuto ragione”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

