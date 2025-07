(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Salerno, 15 luglio 2025

Salerno: una giornata speciale tra Sport e Legalità per i bambini di

EDUCAMP con la Polizia di Stato

La Questura di Salerno ha dedicato un’emozionante mattinata ai bambini del centro estivo

sportivo “EDUCAMP” del CONI, trasformando la struttura del 19° Reggimento

Cavalleggeri “Guide” di Salerno in un vero e proprio laboratorio di legalità e divertimento.

L’incontro è iniziato con grande entusiasmo: gli Agenti della Squadra Volante hanno

mostrato ai bambini le nuove tecnologie presenti sulle autovetture specializzate, catturando

l’attenzione di una platea curiosa e interessata alle “volanti” moderne.

Il personale della Polizia Scientifica ha coinvolto i giovani frequentatori in un’attività

pratica e divertente: la simulazione dell’acquisizione delle impronte della mano, favorendo

la partecipazione attiva e stimolando la loro curiosità attraverso giochi.

Un momento particolare dell’incontro è stato dedicato alla spiegazione di YouPol,

l’applicazione per smartphone ideata dalla Polizia di Stato. I poliziotti hanno illustrato ai

ragazzi come, attraverso questa app, sia possibile segnalare in modo facile e sicuro episodi

di bullismo e spaccio di droga, anche in forma anonima. Un modo concreto per educare i

giovani all’importanza di essere cittadini attivi e responsabili, fornendo loro uno strumento

utile per la propria sicurezza e quella della comunità.

L’avventura è continuata in riva al mare, dove i partecipanti hanno provato l’emozione di

salire sugli acquascooter della Polizia di Stato, strumenti essenziali per il pattugliamento

delle nostre coste e per il servizio di prossimità offerto ai bagnanti.

L’entusiasmo è salito alle stelle con l’arrivo dell’unità cinofila della Polizia di Stato: i

bambini hanno avuto l’opportunità di assistere a una dimostrazione delle straordinarie

capacità del cane poliziotto e del suo conduttore, scoprendo l’importante ruolo che questi

fedeli amici a quattro zampe svolgono nelle operazioni di sicurezza, ricerca e soccorso.

Un momento di grande fascino che ha mostrato un altro volto, spesso meno conosciuto, del

lavoro della Polizia.

Questo appuntamento sottolinea il costante impegno della Polizia di Stato nel promuovere

la cultura della legalità tra i più giovani, dimostrando che la vicinanza ai cittadini è un

valore che si coltiva anche durante i mesi estivi, raggiungendo le nuove generazioni nei loro

luoghi di aggregazione.