(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Colombia: Sarracino (Pd), verità sul caso Paciolla, dem presenta PdL per commissione d’inchiesta

“Oggi ricorrono cinque anni dalla morte di Mario Paciolla. Cinque anni senza verità, senza giustizia. Cinque anni in cui la sua famiglia e una comunità sempre più ampia non hanno mai smesso di chiedere chiarezza su quanto accaduto in Colombia in quella tragica giornata. Negli ultimi mesi, nuove inchieste giornalistiche – da l’Espresso a Fanpage – hanno portato alla luce elementi importanti che rafforzano i dubbi sulla tesi del suicidio. Eppure, nonostante tutto, il caso è stato archiviato.

Ma noi non ci arrendiamo. Insieme a numerosi colleghi del Partito Democratico e delle opposizioni, ho depositato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Paciolla. Lo facciamo per continuare a cercare la verità, per dare forza alla battaglia della famiglia, per trasformare questa vicenda in una questione nazionale. Ora ci auguriamo che anche la maggioranza scelga da che parte stare” così il deputato democratico Marco Sarracino che ha depositato una prospera di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul caso Paciolla che è stata firmata anche dai deputati di M5S, AVS e Azione.

Roma, 15 luglio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it