Germania: il numero di disoccupati supera le tempi e cresce di 27.000 unità

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

A ottobre, il numero di disoccupati in Germania ha registrato un aumento di 27.000 unità, raggiungendo i 2,86 milioni, un incremento superiore alle aspettative di mercato, che prevedevano una crescita di 15.000 unità. Lo ha comunicato mercoledì l’Agenzia federale per l’impiego (BA). Nonostante l’incremento dei disoccupati, il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto stabile al 6,1%.

Andrea Nahles, direttore della BA, ha espresso preoccupazione per l’andamento del mercato del lavoro, affermando che l’attesa ripresa autunnale non si è concretizzata. I segnali di ripresa del mercato del lavoro sono stati deboli, lasciando incertezze per i mesi a venire, in un quadro economico caratterizzato da rischi e rallentamenti.

La fragilità economica della Germania

Dopo una contrazione dello 0,3% nel trimestre precedente, l’economia tedesca ha registrato una crescita minima dello 0,2% in questo trimestre, evitando una recessione tecnica. Tuttavia, la ripresa appare fragile, soprattutto a causa delle difficoltà persistenti nel settore manifatturiero, una componente centrale dell’economia del Paese. Le sfide strutturali e l’aumento dei tassi di interesse stanno ostacolando la crescita, contribuendo all’incertezza che caratterizza il mercato del lavoro e limitando il potenziale di una ripresa sostenibile.

Lo scorso anno, la Germania è stata l’unica tra le economie del G7 a registrare una contrazione del PIL. Se quest’anno dovesse verificarsi una nuova contrazione, sarebbe l’unico Paese del G7 a registrare due anni consecutivi di calo economico, evidenziando una debolezza strutturale che richiede misure di stimolo e interventi di politica economica.

Il contesto del mercato del lavoro e le prospettive future

L’andamento del mercato del lavoro riflette le difficoltà dell’economia tedesca, che sta risentendo di una combinazione di fattori sfavorevoli, tra cui i costi di finanziamento più elevati e l’incertezza nei settori produttivi. La mancanza di una ripresa stabile nella domanda di lavoro potrebbe continuare a pesare sull’occupazione e sulla crescita nei prossimi mesi.

La situazione richiede l’attenzione del governo, che potrebbe dover valutare interventi mirati per stimolare la domanda di lavoro e sostenere la ripresa del settore industriale.