Comunicato stampa: Area cani a Savio.

A Savio una nuova area di sgambamento cani realizzata dal Comune e dalla Proloco

Nel territorio comunale salgono a nove le aree dedicate agli amici a quattro zampe

Sono iniziati in questi giorni a Savio di Cervia i lavori per realizzare una nuova area di

sgambamento cani, che sarà completata e pienamente utilizzabile entro la prossima

primavera.

Si tratta della nona area dedicata agli amici a quattro zampe presente sul territorio

cervese e della terza sul forese, dopo quelle realizzate a Cannuzzo e a Pisignano.

Fortemente voluta dalla comunità locale, richiesta dal Consiglio di Zona e dalla Proloco di

Savio, che parteciperà alla realizzazione delle opere, l’area verrà localizzata sulla parte

ovest del Parco dell’Amicizia che si sviluppa tra la Strada ex statale Romea Nord

all’incrocio con via Camane.

L’area di sgambamento, che si estenderà per circa 400 mq, sarà illuminata con due lampioni

a Led, dotata di una recinzione metallica, provvista di una zona filtro all’entrata e collegata

all’adiacente pista ciclabile mediante una zona pavimentata accessibile anche a portatori di

handicap motori.

Per rendere più piacevole la sosta saranno previste alcune panchine in plastica riciclata, oltre

a cestini, un cartello monitorio con le indicazioni per una corretta fruizione, una bacheca per

facilitare lo scambio di informazioni, il dispenser con sacchetti per la raccolta delle deiezioni e

soprattutto una fontanella per garantire il benessere animale.

Mentre i Servizi comunali si occuperanno della realizzazione dell’impianto di illuminazione,

delle opere edili e dell’installazione degli arredi – lavori pari all’importo di 20.000 euro,

finanziati dall’Amministrazione Comunale – la Proloco di Savio eseguirà con una ditta

specializzata le recinzioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area.

La gestione dei cani all’interno dell’area sarà regolamentata attraverso un adeguato sistema

di informazioni su apposita cartellonistica. I proprietari e gli affidatari nella gestione dei loro

animali dovranno infatti rispettare le norme nazionali e comunali contenute nei regolamenti

locali.

La realizzazione di nuove aree di sgambamento cani rappresenta anche uno degli

obiettivi ambientali trattati nelle Linee programmatiche del Sindaco Missiroli per le

Politiche urbanistiche e la cura del territorio.

Le più recenti aree di sgambamento cani sorte sul territorio cervese sono state progettate

tenendo conto delle esigenze di movimento e di socializzazione degli animali e dei loro

padroni, di sicurezza tra interno ed esterno e di presenza dei servizi fondamentali, come fonti

idriche e illuminazione pubblica.

Cervia, 31 ottobre 2024

