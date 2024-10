(ACON) COLLIO. BERNARDIS (FP): CON ROBERTI RACCOLTE LE ISTANZE DEI SINDACI

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 31 ott – “Abbiamo raccolto le istanze di

diversi sindaci del Collio, con l’obiettivo di valutare

investimenti regionali fino a 2,5 milioni di euro per favorire lo

sviluppo, l’efficienza, la sostenibilit?, l’accessibilit? e la

sicurezza di questo territorio”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Diego

Bernardis (Fedriga presidente), promotore della visita

dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo

Roberti, nei Comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Medea e San

Lorenzo Isontino.

“La visita dell’assessore Roberti ? iniziata a Cormons alla

presenza del sindaco Roberto Felcaro, del vicesindaco Fabio

Russiani e dei responsabili della Comunit? del Collio degli

uffici tributi, Polizia locale e Suap. Durante l’incontro –

spiega ancora il consigliere – Roberti ha esordito annunciando

l’importante incremento dei finanziamenti per la Comunit? del

Collio, raddoppiando le quote assegnate dalla Regione da 50mila a

100mila euro per sostenere le funzioni della Comunit?”.

“? stata inoltre l’occasione per visitare i nuovi uffici della

Comunit? del Collio, ospitati nel municipio di Cormons. A seguire

– continua Bernardis – abbiamo effettuato un sopralluogo in

piazza Libert?, che sar? inaugurata a dicembre al termine dei

significativi lavori di riqualificazione che ne hanno migliorato

fruibilit? ed estetica”.

“A Dolegna del Collio il sindaco Carlo Comis, insieme al

vicesindaco Marco Sgubin e all’assessore Teresa D’Amico, ha

illustrato a Roberti le principali necessit? del Comune, con

particolare attenzione agli investimenti per l’edilizia pubblica.

Successivamente, a Medea, con il sindaco Igor Godeas, gli

assessori Alessandra Benvenuti, Elisa Berlasso, Alessandro Donda,

il capogruppo di Idea per Medea Damiano Grattoni e il consigliere

Fabio Medeot, abbiamo posto l’accento sulla riqualificazione

urbana e la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua. La visita – fa

sapere ancora il consigliere di Maggioranza – si ? conclusa a San

Lorenzo Isontino, dove il sindaco Ezio Clocchiatti e il

vicesindaco Flavio Pecorari hanno illustrato progetti di mobilit?

e vivibilit? degli spazi comunali”.

“La giornata ? stata senza dubbio proficua: abbiamo visto la

vivacit? e le progettualit? di diversi Comuni del Collio, e

apprezzato la preziosa disponibilit? dell’assessore Roberti ad

ascoltare e, dove possibile, rispondere concretamente alle

esigenze del territorio”, conclude Bernardis.

ACON/COM/fa

311745 OTT 24