(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 *RAI, FLORIDIA (M5S): AGNES? NON E’ CHE NON LA VOGLIA MA E’ CORRETTO CHE

MAGGIORANZA CONDIVIDA SCELTA CON OPPOSIZIONE*

L’elezione del presidente Rai? “E’ evidente che” al momento “qualcosa non

quadra, il presidente deve essere condiviso con le opposizioni. Se noi non

vogliamo Simona Agnes? Non è che non si vuole la dottoressa Agnes ma è

corretto che la maggioranza condivida con l’opposizione la scelta. Serve un

dialogo, in commissione non è stato finora possibile e quindi mi sono

inventata gli Stati Generali del Servizio Pubblico per provare a parlarci,

il 6 e 7 novembre”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la

senatrice M5S e presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia. Quindi voi

non voterete Simona Agnes? “Finché non ci sarà un dialogo corretto e

definito, in serenità, tra maggioranza e opposizione, non ci muoviamo e non

votiamo”.

