(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 DL INFRAZIONI, SCUTELLA’ (M5S): GOVERNO ESAUTORA PARLAMENTO, UNICA URGENZA E’ CACCIARLO

Roma, 30 ott – “Da inizio legislatura l’esecutivo in carica non ha mai presentato al Parlamento il disegno di Legge europea, che serve a correggere la normativa europea per evitare o chiudere le procedure di infrazione. Al contrario, assistiamo ad un continuo ricorso alla decretazione d’urgenza che diventa dunque un evidente mezzo e strumento di questo governo per comprimere le prerogative parlamentari, eliminando di fatto la discussione ed il confronto in quest’aula, addirittura apponendo la fiducia. Questi decreti, in totale violazione della Costituzione italiana, non hanno alcuna motivazione in ordine alla loro urgenza: oggi l’unica urgenza è liberare l’Italia e gli italiani da questo governo”.

Lo ha dichiarato la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Politiche Ue, intervenendo in aula in dichiarazione di voto contrario sul decreto salva-infrazioni, sottolineando come “l’assenza di confronto con il Parlamento ha portato l’Italia a un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell’Europa con ben 72 procedure di infrazione, tra cui spiccano quelle per le licenze balneari e quelle in materia ambientale”.

