(ACON) NATALIT. AULA APPROVA MOZIONE CELOTTI CON MODIFICHE DA CENTRODESTRA

(ACON) Trieste, 30 ott – Aveva la firma di Manuela Celotti, del

Pd, la mozione sulla necessit? di sviluppare politiche innovative

per contrastare l’inverno demografico e promuovere l’attrattivit?

regionale, portandosi dietro i nomi di tutti i consiglieri di

Opposizione, anche se la cosa non ? bastata a far accogliere alla

Maggioranza il testo come presentato, quindi modificato da un

emendamento illustrato da Antonio Calligaris (Lega) a nome anche

degli altri capigruppo del Centrodestra, oltre ad Alessandro

Basso (FdI), con cui in sostanza si evidenzia che la Giunta

Fedriga sta gi? lavorando nel senso indicato dalla mozione, ma

tutto ? perfettibile e dunque si pu? fare di pi?.

Ecco che gli impegni che si chiedono, approvati all’unanimit? dei

presenti in Aula, vanno dal proseguire l’approfondimento del tema

dell’inverno demografico e le sue conseguenze sull’economia e

sulla societ? del Friuli Venezia Giulia al continuare ad

intensificare i lavori del Tavolo regionale per le politiche

familiari; dal potenziare ulteriormente una rete di servizi a

sostegno delle famiglie con figli, puntando alla loro capillare

diffusione (prolungamento dell’orario scolastico, incluso il

doposcuola, e pi? posti nei servizi per la prima infanzia

duplicando la copertura regionale a cinque anni) al valutare di

incrementare ancora le misure che incentivano l’occupazione di

qualit? e al favorire la responsabilit? sociale delle imprese.

Ma anche tutelare il potere d’acquisto di famiglie, giovani e

lavoratori, considerando interventi per la genitorialit?

paritaria; incrementare le misure per lo sviluppo di piani di

welfare territoriale e aziendale, anche chiedendo al Governo una

delega per individuare un indicatore familiare regionale;

valutare l’introduzione di sostegni dei livelli retributivi

promuovendo la contrattazione aziendale e territoriale;

potenziare quanto gi? previsto per l’attrazione e la

fidelizzazione di giovani, talenti e famiglie; supportare la

costruzione di governance e reti per il welfare territoriale.

“L’Italia ? il Paese dove l’inverno demografico ? pi?

accentuato”, aveva rimarcato Rosaria Capozzi (M5S) in discussione

generale, ponendo l’accento sui “tanti perch? non si vogliono pi?

fare figli. La strada da percorrere ? il ripensamento del

welfare”. “I figli non sono il bene di una famiglia, ma della

collettivit?”, aveva aggiunto Laura Fasiolo (Pd): “Non ?

catastrofismo, ma lo dimostrano i dati Istat. Si deve puntare su

misure importanti di natalit? e di migrazione”.

Carlo Bolzonello (Fp) aveva difeso il Piano strategico regionale

e aveva affermato che la Giunta Fedriga ha messo la famiglia al

primo posto, seguendo una strategia precisa e chiara: “La mozione

sembra copiare parole di azioni gi? in atto”.

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) aveva detto che “se le azioni

ci sono, ma non sembrano poi cos? efficaci, allora si pu?

intervenire per renderle migliori. Bisogna riflettere sul

problema. Se mancano i servizi, intervenire solo elargendo soldi

non basta”.

Simone Polesello (Fedriga presidente) ha risposto alle

Opposizioni che “? sufficiente guardare sul sito Internet della

Regione per vedere che i fondi sono triplicati con questa Giunta,

tra misure come Carta famiglia, abbattimento delle rette per gli

asili nido, bonus psicologo, sconti per il trasporto pubblico.

Perci? fate delle proposte concrete”.

L’assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha

ringraziato la consigliera Celotti “perch? dimostra che

finalmente c’? una visione collettiva della tematica e non una

presa di parte. Tra due anni avremo una legge sul welfare

territoriale che si tradurr? in stato sociale garantito a chi in

Friuli Venezia Giulia vive e lavora, e ogni contributo sar? per

noi importante. Perch? alle politiche della famiglia servono

interventi collegiali e non slogan o misure temporanee”. Da

ultimo, ha affermato che “dobbiamo continuare a pensare che le

politiche migratorie non esulano da quelle immigratorie”.

