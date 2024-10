(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 LIGURIA, DE MEO (FI): “GRANDE VITTORIA PER IL CENTRODESTRA. CONFERMATA FIDUCIA”

“Desidero congratularmi con Marco Bucci per questo straordinario risultato che ha nuovamente confermato la fiducia dei cittadini in un’amministrazione a guida centrodestra” è quanto afferma in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo.

“Sono certo – aggiunge – che Bucci continuerà a essere il bravo amministratore che ha già dimostrato di essere e che, l’esperienza maturata come sindaco di Genova, sarà fondamentale nel raggiungere obiettivi tangibili anche a livello regionale. Questi due anni di governo nazionale – prosegue De Meo – hanno confermato la visione del Presidente Berlusconi, di un centrodestra unito e solido che porta risultati.

Inoltre, voglio esprimere grande soddisfazione per Forza Italia che ha raggiunto nel Ponente un grande risultato grazie ai nostri candidati ma anche, e soprattutto, grazie al nostro segretario Antonio Tajani che sta portando avanti un lavoro eccezionale”, conclude De Meo.

