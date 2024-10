(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 *BUCCI: CONTE E GRILLO? HANNO CONTRIBUITO ALL’INSUCCESSO DI ORLANDO, AL SUO

POSTO MI SAREI ARRABBIATO PARECCHIO, I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN CASA;

RENZI MI HA SCRITTO MESSAGGIO PER COMPLIMENTARSI*

“Conte e Grillo hanno contribuito all’insuccesso di Orlando più che al mio

successo, non si può avere una coalizione in cui si litiga dentro, i panni

sporchi si lavano in casa non sui giornali. Fossi in Orlando mi sarei

arrabbiato parecchio”. A parlare è il neo Presidente della Liguria Marco

Bucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da

Pecora, su Rai Radio1. Ha sentito il suo sfidante dopo la vittoria? “Si, mi

ha chiamato ieri sera, è stato molto carino e corretto”. E gli ha proposto,

come aveva detto ai nostri microfoni, di fare un giro in barca con lei?

“Certo, gli ho detto se ti andrà quando vorrai ce lo potremmo fare, perché

no, è una cosa carina”. Tra i messaggi per complimentarsi della vittoria,

ha ricevuto anche quello di Matteo Renzi? “Si, Renzi mi ha scritto un

messaggio carino e ha ringraziato mia moglie per avermi supportato.

Ringraziano tutti lei e nessuno me…”, ha scherzato Bucci a Rai Radio1.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*