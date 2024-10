aun 29 ottobre 2024 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

Ecotur 29

Turismo: pubblicati 2 bandi della regione umbria, in arrivo 23

milioni a sostegno delle imprese ricettive umbre

(aun) – Perugia 29 ott. 024 – Sul supplemento ordinario al

«Bollettino Ufficiale» – Serie Avvisi e Concorsi della Regione

Umbria, n. 47 del 29 ottobre 2024, sono pubblicati 2 bandi a

sostegno delle imprese ricettive umbre a valere sulle risorse

comunitarie del Programma Regionale (PR) cofinanziato dal Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 2021-2027.

Finalità dei bandi, di cui uno gestito da Sviluppumbria e uno da

Gepafin, è il sostegno a investimenti destinati alla

riqualificazione e miglioramento della ricettività e dei relativi

servizi offerti, favorendo lo sviluppo e la nascita di imprese

disseminate sull’intero territorio regionale, con particolare

attenzione all’ accessibilità e alla sostenibilità tali da rendere

il “Prodotto Umbria” omogeneo su tutto il territorio regionale.

La dotazione finanziaria è di:

concessione di contributi a fondo perduto;

Destinatari dei bandi sono le piccole e medie imprese iscritte

alla Camera di Commercio titolari di strutture ricettive ubicate

in Umbria.

Sono ammissibili le tipologie ricettive alberghiere,

extralberghiere, all’aria aperta e residenze d’epoca.

Sono ammissibili le spese per investimenti sostenute a partire dal

giorno successivo alla data di presentazione della domanda e

relative a progetti di investimento non ancora conclusi:

a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche sulle

strutture immobiliari esistenti;

b) spese per opere edili, murarie e impiantistiche relative alle

strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività

(es. palestre, piscine, centri benessere, aree giochi, rimesse per

bici) nonché alle aree verdi delle strutture stesse;

c) spese per opere edili, murarie e impiantistiche relative

all’ampliamento delle strutture ricettive con incremento dei posti

letto, da realizzarsi mediante utilizzo di volumetrie esistenti

(sono escluse le nuove costruzioni);

d) spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti

opzionali, finiture e arredi comprese le relative spese di

montaggio e allacciamento;

e) spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware,

software e relative licenze d’uso, servizi di cloud computing, per

il miglioramento e sviluppo di siti web aziendali multilingua e/o

per l’e-commerce, potenziamento di piattaforme B2C, e-commerce;

f) spese tecniche relative alla realizzazione del progetto,

nella misura massima del 6% della somma della spesa ammissibile di

cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).

Per il Bando gestito da Sviluppumbria l’agevolazione a fondo

perduto (in conto capitale) può essere concessa, per ciascuna sede

di intervento classificata o da classificare nelle tipologie

ricettive meglio sopra definite, secondo le seguenti modalità

Il fondo Prestiti gestito da Gepafin prevede, invece, un

finanziamento agevolato su una spesa massima ammissibile di

500.000 euro.

Le domande di contributo a valere sui 2 avvisi possono essere

presentate esclusivamente tramite sportello online accedendo alla

pagina dedicata indicata nei Bandi.

Lo sportello online per il Bando gestito da Sviluppumbria

(https://bandi.sviluppumbria.it) sarà accessibile per la

compilazione e l’invio delle domande a partire dalle ore 16 del 29

ottobre 2024 fino alle ore 12 del 28 febbraio 2025.

Lo sportello online, per il Bando gestito da Gepafin,

(https://bandi.gepafin.it) sarà accessibile per la compilazione

e l’invio delle domande a partire dalle ore 16 del 29 ottobre 2024

fino alle ore 12 del 28 febbraio 2025.

L’ammissione delle domande presentate avverrà secondo una

procedura valutativa a graduatoria per entrambi i Bandi.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici di Sviluppumbria

Spa e Gepafin Spa ai riferimenti indicati nei rispettivi siti web:

http://www.sviluppumbria.it – http://www.gepafin.it