(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 ASCARI (M5S): ATTILIO MANCA È UNA VITTIMA DI MAFIA. CHIEDIAMO VERITÀ E GIUSTIZIA

ROMA, 29 ott. – “Nella scorsa legislatura ho depositato con la collega Piera Aiello una relazione, votata all’unanimità da tutte le forze politiche, in cui è stato scritto nero su bianco che il dottor Attilio Manca non morì per overdose né per suicidio ma a causa di un omicidio, un omicidio di mafia, probabilmente collegato alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto e alla latitanza di Bernardo Provenzano.”

Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Antimafia, intervenuta nella conferenza stampa organizzata dalla senatrice Barbara Floridia in memoria dell’urologo Attilio Manca, trovato morto il 12 febbraio del 2004 a Viterbo.

“Io penso – aggiunge – che le conclusioni a cui siamo giunti in commissione antimafia, acquisendo numerosa documentazione, atti, materiale dai tribunali di Messina, Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto e audendo collaboratori di giustizia, siano molto chiare e difficilmente controvertibili. Ora spetta alla magistratura continuare il lavoro svolto accertando responsabilità e nomi dei colpevoli. È doveroso – conclude Ascari – che si faccia giustizia per Attilio Manca, un giovane e brillante medico, la cui reputazione è stata infangata da accuse infamanti e gravi depistaggi”.

