(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “HA RAGIONE MATTARELLA: RIMUOVERE DIVARI, ALTRO CHE AUTONOMIA”

Roma, 28 ott. – “Le parole proferite quest’oggi dal Presidente Mattarella richiamano a una responsabilità chiara e condivisa: occorre assicurare l’universalità delle cure sanitarie e rimuovere le disuguaglianze regionali che penalizzano troppi italiani. Oggi più che mai è fondamentale che il progresso della ricerca e delle cure oncologiche arrivi a tutti, senza ostacoli di accesso basati su dove si vive. Sotto questo profilo, la lotta ai tumori rappresenta uno dei fronti più significativi e i risultati della ricerca mostrano progressi incoraggianti. Come evidenziato durante i ‘Giorni della ricerca’ di AIRC, la medicina ha compiuto enormi passi in avanti nella lotta contro il cancro, grazie a investimenti mirati e alla dedizione di scienziati e medici. Tuttavia, questi progressi non possono servire solo una parte del Paese: è fondamentale che ogni cittadino possa accedere alle stesse cure e terapie. Pertanto, quanto affermato da Mattarella è indispensabile per ricordare al governo e alle istituzioni che salute, ricerca e parità di accesso sono diritti universali sanciti dalla nostra Costituzione. Dunque, anziché spaccare il Paese con la Legge Spacca Italia, Giorgia Meloni farebbe bene a rafforzare il Servizio sanitario nazionale: il monito del Presidente deve tradursi in impegni concreti, assicurando una sanità pubblica e accessibile ovunque nel nostro Paese”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

