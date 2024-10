(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 *LUIGI MANCONI: MIA LETTERA SU TERRORISMO E VICENDA CALABRESI NEGLI ANNI

’70? FU SCELLERATA, FECI AUTOCRITICA GIA’ ALLORA (VIDEO)*

Se è vero che ai tempi di Lotta Continua, in un giornale che si chiamava

Quaderni Piacentini, firmai una lettera con lo pseudonimo di Marcello

Manconi che sembrava sostenere il terrorismo nella vicenda Calabresi?

“Avevo usato uno pseudonimo trasparente, l’avevo scelto perché mi assumevo

la responsabilità di quanto c’era scritto ma allo stesso quell’articolo

rifletteva un’opinione collettiva. La cosa risale a 52 anni fa, al 1972,

avevo 24 anni, ormai insomma oltre mezzo secolo fa. Era un articolo dove

non veniva difeso l’assassinio di Luigi Calabresi ma venivano apprezzate

alcune iniziative diciamo molto vicine al terrorismo”. Lo racconta a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sociologo, ex senatore e

sottosegretario alla Giustizia Luigi Manconi, intervistato da Giorgio Lauro

e Geppi Cucciari. Quello scritto era da intendersi come una provocazione?

“No, non lo era, non ricorro a questo alibi. Era un articolo letteralmente

scellerato – ha sottolineato Manconi a Rai Radio1 – così come lo erano i

pensieri che lo avevano generato. Tanto che già nel 1977, pubblicamente e

per iscritto, io autocriticai dicendo che era stato un errore gravissimo.

Da lì nacque una riflessione molto dura che io e altre persone a me vicine

intraprendemmo rispetto alla categoria della violenza politica”.

*VIDEO / CLICCA QU**I PER L. MANCONI A UN GIORNO DA PECORA:*

https://www.transferxl.com/it/download/08jhLRrnzbwrhz

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*