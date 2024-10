Comunicato stampa – Convegno internazionale di studi “La verità delle finzioni. Scienze sociali e letteratura” – Chieti e Francavilla al Mare 30 e 31 ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

“La verità delle finzioni, scienze sociali e letteratura”

Chieti e Francavilla al Mare – 30 e 31 ottobre 2024

Oltre quaranta relatori, provenienti anche dall’estero, parteciperanno al Convegno internazionale di studi “La verità delle finzioni. Scienze sociali e letteratura”, in programma mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre a Chieti e a Francavilla al Mare. Il convegno, che gode del patrocinio dell’Associazione italiana di sociologia e della Società scientifica italiana di Sociologia, Cultura, Comunicazione, è dedicato al rapporto tra sociologia, narrazioni e letteratura, con un focus specifico su media, testo e comunicazione. L’incontro si aprirà mercoledì, 30 ottobre, alle ore 15:00, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, nel Campus di Chieti, alla presenza del Rettore, Liborio Stuppia, e del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio”, professor Federico Briolini. Ad introdurre i lavori, che vedranno tra i relatori docenti delle Università di Bologna, Cagliari, della Calabria, Napoli “Federico II” e “Suor Orsola Benincasa”, Perugia, Roma “La Sapienza” e Roma “Tor Vergata”, Salerno, del Salento, Milano “Statale” ed altre oltre che di Chieti-Pescara, saranno gli ideatori della manifestazione, i professori Stefano Cristante e Andrea Lombardinilo. Il convegno proseguirà giovedì 31 ottobre, presso la Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, dove al mattino, dalle ore 9:30, si svolgeranno le sessioni parallele con la partecipazione di docenti provenienti dalle Università: “Statale” di Miliano, Modena e Reggio Emilia, Roma “Tor Vergata”, Salento, Calabria, Salerno, Roma “La Sapienza”, San Raffaele”, Cagliari, Napoli “Federico II” e Salento. Nel pomeriggio, dalle 15:30, è in programma la Tavola rotonda su “Storia e teoria della serialità”, alla presenza del Professor Giovanni Ragone e degli altri contributori dei volumi che formano la trilogia, edita da Meltemi, con la partecipazione dei professori: Fabrizio Fornari, Fabio D’Andrea, Maria Giovanna Musso, Ercole Giap Parini e Angela Tumini. Seguirà alle 18.30 “Il cenacolo musicale di Francesco Paolo Michetti”, promosso in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano ed il Club Tosti di Ortona, alla presenza della dottoressa Diana De Francesco, del Professor Roberto Rupo e del tenore Nunzio Fazzini. Per l’occasione, sarà inaugurata la nuova mostra permanente della Fondazione Michetti, rinnovata nella progettazione nel percorso espositivo.

“Il convegno – spiega il professor Andrea Lombardinilo, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio” – si propone l’obiettivo di chiamare a raccolta i sociologi che utilizzano la letteratura come fonte di conoscenza e di ricerca, nel segno della dialettica tra verità e finzione. La produzione culturale – precisa il professor Lombardinilo – si configura come ricerca costante non tanto di verità ma di senso, che le nuove forme di narrazione e di rappresentazione declinano in modalità sempre più dinamiche e stimolanti. La nostra verità vorrebbe mirare all’oggettività, anche se vincolata al nostro uso di metodologie condivise: pur aspirando alla perfezione della ripetibilità perenne dell’esperimento scientifico, le nostre metodologie – conclude il professor Andrea Lombardinilo – si scontrano necessariamente con la realtà della condizione umana, precaria e cangiante”.

