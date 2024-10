(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI CITTADINE Domani alle ore 10 al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore la commemorazione dei Caduti della Resistenza con la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi Milano, 28 ottobre 2024 – Deposizione di corone, celebrazioni civili e religiose e momenti di raccoglimento pubblico e privato. Anche quest’anno Milano si prepara a vivere i giorni tradizionalmente dedicati alla Commemorazione dei Defunti.Dalla scorsa settimana i cimiteri sono rimasti aperti tutti i giorni per accogliere l’afflusso delle cittadine e dei cittadini in visita ai propri cari e già dallo scorso sabato 26 ottobre è iniziato il denso programma di appuntamenti. Questa mattina, al Cimitero Monumentale, si è svolta la cerimonia con deposizione delle corone presso il Monumento ai Caduti nei campi nazisti e nel Cimitero ebraico con interventi a cura dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati).Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 10 le celebrazioni proseguiranno al Cimitero Maggiore con la commemorazione dei partigiani e delle partigiane e dei Caduti della Resistenza antifascista presso il Campo della Gloria a cura dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani). A questo appuntamento sarà presente la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi. Venerdì 1° novembre, alle ore 15.30, al Cimitero Monumentale l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiederà una celebrazione eucaristica un per tutti i defunti. Nella giornata di sabato 2 novembre le celebrazioni coinvolgeranno tutti i cimiteri cittadini: alle ore 8.30 al campo 12 del Cimitero Maggiore avrà luogo la deposizione di corone per i Caduti delle Forze Armate e alle ore 9 al Milan War Cemetery (Cimitero inglese di Trenno) quella per i Caduti delle Forze Armate Alleate.Presso la Basilica di Sant’Ambrogio, alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano Delpini officerà la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.Alle ore 11 al Famedio del Cimitero Monumentale si svolgerà lo scoprimento delle lapidi con le iscrizioni dei nomi dei cittadini e delle cittadine illustri, tradizionale appuntamento durante il quale la città rende omaggio a personalità che hanno reso grande Milano con la propria opera. I nomi sono individuati ogni anno dalla Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio. Durante la giornata del 2 novembre, alle 15.30, l’Arcivescovo di Milano presiederà la celebrazione in programma presso il Cimitero Maggiore mentre Vicari episcopali officeranno messe in suffragio dei defunti presso i cimiteri di Baggio, Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle e Greco.

