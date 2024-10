(ARC) ITS LifeTech:Rosolen, Fvg investe con successo su sistema post-diploma

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

lun 28 ottobre 2024 Cresce occupazionale stabile di giovani e di donne grazie agli

Istituti tecnici superiori. 15 mln della Regione nel triennio per

Scienze della vita

Trieste, 28 ott – “Il sistema ITS con la sua logica delle

filiere tecnico-professionali ? riuscito in Friuli Venezia Giulia

a immettere forza lavoro giovane, in gran parte composta da

donne, segnando un incremento di assunzioni, dal 2019 a oggi, del

7,7 per cento, per lo pi? con contratti a tempo indeterminato: la

rivoluzione digitale ha bisogno di velocit? e a questo la Regione

sta rispondendo con investimenti nel triennio pari a 15 milioni

nel campo delle Scienze della vita, che vede in gioco

l’applicazione alla sanit? delle nuove tecnologie e

dell’Intelligenza artificiale”.

Lo ha affermato l’assessore regionale a Lavoro, Formazione,

Ricerca e Universit? Alessia Rosolen aprendo i lavori del

convegno “LifeTech digitalizzazione e innovazione per la salute”

promosso oggi a Trieste dall’Istituto tecnologico superiore per

la chimica e le nuove tecnologie della vita-LifeTech ITS Academy

di Trieste in collaborazione con Insiel.

“Un poderoso investimento regionale riguarda il capitale umano –

ha osservato Rosolen – e questo ? fondamentale nel LifeTech, il

cui fabbisogno per i prossimi anni sar? enorme: si stima che le

nuove professioni richiederanno in questo campo 14mila unit? nei

prossimi anni. I risultati fin qui conseguiti sono molto buoni”.

Il presidente dell’ITS Life Tech Alberto Steindler, in questo

senso, ha reso noto che il tasso di occupazione dei diplomati

dell’Istituto ? del 94 per cento.

Nel corso del convegno ? fatto il punto sull’evoluzione delle

competenze tecnico-professionali che sono molto richieste, in

particolare in campo sanitario, in fase di accelerazione

esponenziale al punto che – lo ha evidenziato l’amministratore

unico di Insiel Diego Antonini – molte di esse oggi possono

essere solo immaginate, cos? da richiedere un incessante

investimento nell’innovazione anche da parte della societ? in

house informatica della Regione.

