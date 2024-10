(ACON) VIABILIT. MORETUZZO (PAT-CIV): INCONTRO PUBBLICO SU CIMPELLO-GEMONA

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

lun 28 ottobre 2024

alle 20.45, a Fagagna, a palazzo Pico, in via del Tabacco 1 dal

titolo ‘Stop alla Cimpello-Gemona. Una superstrada fra le colline

friulane per coprire i buchi della Pedemontana veneta?’.

All’appuntamento, moderato dal giornalista Domenico Pecile,

interverr? insieme ad Andrea Zanoni, consigliere regionale del

Veneto. Porteranno il saluto Anna Zannier, vicesindaca di

Fagagna, ed Elia Mioni, direttore editoriale de il Passo giusto”.

Lo fa sapere, in una nota, il capogruppo del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg che prosegue: “L’incontro vuole affrontare

la questione della realizzazione del collegamento stradale

Cimpello-Sequals-Gemona che negli ultimi mesi ha visto la

mobilitazione di cittadine e cittadini preoccupati dell’impatto

della superstrada. A cosa e a chi serve quell’opera viaria dal

costo milionario, insostenibile per motivi climatici e

ambientali? La Pedemontana veneta e la Cimpello-Gemona fanno

parte di un unico progetto?”.

“L’incontro ? organizzato dalla rivista digitale il Passo giusto

(iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia) che promuove

anche incontri ed eventi pubblici in un percorso di costruzione

di uno spazio nuovo di partecipazione e discussione sui temi che

riguardano presente e futuro della nostra terra”, conclude la

nota.

