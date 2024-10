Trasporti, disagi alle linea ferroviarie a causa del maltempo: sospesa la circolazione sulla tratta Cagliari–Carbonia/Iglesias. Assessora Manca: “Danni ingenti”

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna centro-meridionale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre ha causato seri danni alla linea ferroviaria Cagliari–Carbonia/Iglesias, comportando la sospensione della circolazione. Lungo la tratta sulcitana, a singolo binario, sono stati registrati danni significativi, con l’asportazione della piattaforma ferroviaria in alcuni punti della linea, che ha reso il tracciato inagibile.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono già al lavoro per ripristinare la continuità della linea e garantire la riapertura della linea in piena sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento, le previsioni indicano che la circolazione non potrà riprendere prima del 30 ottobre 2024. Per limitare i disagi per i pendolari e i viaggiatori, è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

“Siamo in costante contatto con RFI per monitorare la situazione e per garantire una riapertura della linea in condizioni di totale sicurezza per i cittadini – ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -. L’impegno dell’Assessorato è rivolto a gestire l’emergenza con la massima rapidità, assicurando continuità negli spostamenti attraverso i servizi sostitutivi”.

“Questo episodio sottolinea l’urgenza di un intervento strutturale su questa tratta – ha aggiunto Manca -. Anche per questo motivo è programmato, ed in parte già finanziato, l’intervento di raddoppio del binario, che potrà elevare il livello di servizio per l’utenza e garantire finalmente la continuità e l’affidabilità di un collegamento fondamentale per il Sulcis e tutta la Sardegna”.

Sempre a causa del maltempo, era stata temporaneamente sospesa anche la circolazione sulla linea San Gavino–Pabillonis–Uras, che tuttavia è già stata ripristinata nel corso del pomeriggio.

L’Assessorato invita gli utenti a consultare la sezione Infomobilità di RFI e le pagine Infomobilità di Trenitalia per restare aggiornati in tempo reale sull’evolversi della situazione.