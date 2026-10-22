Barclays, l’IA riduce gli organici: 5.000 posti tagliati

Il gruppo britannico riduce circa il 5% della forza lavoro mondiale entro la fine del 2026. Colpite soprattutto le funzioni di supporto e gli sviluppatori software. L’annuncio arriva insieme a risultati trimestrali in crescita, un riacquisto di azioni da 500 milioni di sterline e nuove misure per contenere i costi. Il caso riapre il dibattito sulle conseguenze occupazionali dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale sta modificando profondamente l’organizzazione del lavoro nelle grandi istituzioni finanziarie, trasformandosi da strumento di supporto operativo a fattore determinante nelle strategie industriali e occupazionali. A confermarlo è Barclays, uno dei principali gruppi bancari britannici, che il 22 ottobre 2026 ha annunciato un piano di riduzione dell’organico di circa 5.000 posti, pari al 5% della forza lavoro mondiale, da completare entro la fine dell’anno. La decisione rientra in un programma di semplificazione organizzativa e innovazione tecnologica che punta a contenere i costi strutturali e migliorare la produttività attraverso un maggiore impiego dell’intelligenza artificiale. Secondo le informazioni diffuse in occasione della presentazione dei risultati trimestrali, circa 1.000 posizioni erano già state eliminate nel primo semestre, mentre le restanti 4.000 rientrano negli interventi previsti entro dicembre.

L’annuncio assume particolare rilievo perché arriva in una fase di crescita della redditività. Nel terzo trimestre del 2026 Barclays ha registrato un utile netto di 1,65 miliardi di sterline, in aumento del 13% rispetto agli 1,46 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi complessivi sono saliti del 3%, raggiungendo 7,37 miliardi di sterline. La banca ha inoltre annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per 500 milioni di sterline, confermando l’attenzione alla remunerazione degli investitori. La contemporaneità tra risultati economici positivi, distribuzione di capitale e riduzione dell’occupazione evidenzia una delle questioni più complesse della trasformazione digitale: l’aumento dell’efficienza aziendale non si traduce necessariamente in una crescita dei posti di lavoro e può accompagnarsi, al contrario, a una contrazione degli organici anche in imprese finanziariamente solide.

Il piano di Barclays: tremila posti nelle funzioni di supporto

La riorganizzazione annunciata da Barclays interesserà soprattutto le strutture interne che garantiscono il funzionamento amministrativo, operativo e tecnologico del gruppo. Circa il 60% delle riduzioni complessive, equivalente a 3.000 posizioni, riguarderà infatti le funzioni di supporto, comprese alcune attività legate allo sviluppo software. Nella documentazione sui risultati trimestrali, la banca ha collegato gli interventi alla semplificazione dell’organizzazione e ai miglioramenti di efficienza resi possibili dai cambiamenti tecnologici e dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è aumentare la produttività del personale e ridurre la necessità di mantenere strutture organizzative dimensionate su processi che possono essere svolti con strumenti digitali più avanzati.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento degli sviluppatori informatici, una categoria professionale che per anni ha beneficiato della crescente domanda di competenze digitali nel settore finanziario. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa possono oggi assistere numerose attività di programmazione, dalla produzione di codice alla verifica degli errori, dalla documentazione tecnica alla manutenzione di applicazioni esistenti. Questo non significa che i programmatori possano essere sostituiti integralmente da sistemi automatici, soprattutto in un settore regolamentato come quello bancario, dove sicurezza, affidabilità e controllo dei processi rimangono fondamentali. Tuttavia, la possibilità di svolgere determinate attività in tempi più brevi modifica il rapporto tra quantità di lavoro e personale necessario, inducendo le aziende a rivedere dimensioni e composizione dei propri reparti tecnologici.

La banca ha inserito questi interventi in un programma più ampio di contenimento dei costi, che comprende anche la razionalizzazione delle strutture e il miglioramento dei processi operativi. L’intelligenza artificiale rappresenta quindi uno dei fattori che contribuiscono alla riduzione degli organici, ma non è corretto attribuire automaticamente tutti i 5.000 tagli alla sostituzione diretta dei dipendenti con sistemi automatici. La distinzione è essenziale per comprendere la portata del fenomeno: l’automazione non agisce necessariamente eliminando una professione nel suo complesso, ma può ridurre il numero di persone richieste per svolgere un insieme di attività, favorendo riorganizzazioni che coinvolgono mansioni differenti.

Utili in crescita del 13%, ma risultati inferiori alle attese

Il piano occupazionale è stato presentato insieme a risultati trimestrali che mostrano una crescita della redditività, accompagnata tuttavia da performance disomogenee nelle diverse attività finanziarie. Nel periodo luglio-settembre 2026, Barclays ha registrato un utile netto di 1,65 miliardi di sterline e un utile prima delle imposte di circa 2,32 miliardi, rispetto ai 2,08 miliardi dello stesso trimestre del 2025. I ricavi complessivi hanno raggiunto 7,37 miliardi di sterline, con un incremento del 3% su base annua. Nonostante il miglioramento, il risultato prima delle imposte è rimasto inferiore alle aspettative degli analisti, che indicavano un valore vicino a 2,42 miliardi. La differenza tra crescita effettiva e previsioni del mercato ha contribuito a rendere prudente la valutazione degli investitori.

L’andamento delle attività di investment banking evidenzia le difficoltà che il gruppo deve affrontare. I ricavi delle operazioni sui mercati azionari sono aumentati del 47% rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 1,01 miliardi di sterline, sostenuti dall’attività di negoziazione e dalla domanda di servizi finanziari collegati alle azioni. Di segno opposto la performance del comparto obbligazionario, valutario e delle materie prime, dove i ricavi sono diminuiti del 19%, attestandosi intorno a un miliardo di sterline. Questa contrazione ha pesato sui risultati complessivi della divisione e ha evidenziato una maggiore esposizione alle oscillazioni dei mercati finanziari. L’amministratore delegato C. S. Venkatakrishnan ha sottolineato la solidità dell’andamento operativo del gruppo, riconoscendo al tempo stesso la necessità di migliorare la performance delle attività meno redditizie.

La combinazione tra crescita degli utili e risultati inferiori alle attese aiuta a comprendere le ragioni economiche della riorganizzazione. Barclays punta a rafforzare la propria competitività attraverso una struttura di costi più efficiente, cercando di proteggere i margini anche in presenza di condizioni di mercato meno favorevoli. In questa prospettiva, gli investimenti tecnologici e l’automazione non rappresentano soltanto strumenti per migliorare il servizio alla clientela, ma diventano componenti fondamentali della strategia finanziaria. La capacità di generare maggiori ricavi con una struttura operativa più contenuta costituisce infatti uno degli obiettivi principali dei grandi gruppi bancari, soprattutto in un contesto nel quale gli azionisti chiedono rendimenti elevati e continuità nella distribuzione del capitale.

Cinquecento milioni agli azionisti mentre diminuisce l’occupazione

Uno degli aspetti più delicati dell’annuncio riguarda la contemporaneità tra il piano di riduzione del personale e la decisione di destinare 500 milioni di sterline a un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie. L’operazione rientra nella politica di remunerazione degli azionisti e contribuisce ad aumentare le distribuzioni complessive annunciate dal gruppo nel corso del 2026. Il riacquisto di azioni è uno strumento utilizzato dalle società quotate per restituire capitale agli investitori, riducendo il numero di titoli in circolazione e incidendo potenzialmente sugli indicatori di redditività per azione. Si tratta di una decisione distinta dal piano occupazionale, ma la coincidenza temporale mette in evidenza le diverse priorità che una grande istituzione finanziaria deve conciliare.

Da una parte, Barclays intende rafforzare la remunerazione del capitale investito e dimostrare al mercato la solidità della propria posizione finanziaria. Dall’altra, interviene sulla struttura del personale per contenere i costi e aumentare la produttività. Le due strategie non sono necessariamente incompatibili sul piano economico, ma sollevano interrogativi sulla distribuzione dei benefici derivanti dall’innovazione tecnologica. Se l’intelligenza artificiale permette di svolgere una parte crescente delle attività con un numero inferiore di dipendenti, i vantaggi possono tradursi in maggiori margini aziendali e rendimenti per gli azionisti, mentre una parte dei lavoratori affronta il rischio di perdere l’occupazione o di dover modificare profondamente le proprie competenze.

La questione assume una dimensione che supera il caso della banca britannica. L’intelligenza artificiale viene spesso presentata come una tecnologia capace di aumentare la produttività generale dell’economia, ma gli effetti concreti dipendono dalle decisioni delle imprese e dalle modalità con cui i benefici vengono distribuiti. Una maggiore efficienza può favorire investimenti, crescita e nuove attività, ma può anche essere utilizzata prevalentemente per ridurre i costi e migliorare la redditività nel breve periodo. Per questo motivo, il rapporto tra innovazione tecnologica, occupazione e remunerazione del capitale è destinato a diventare uno dei temi centrali del dibattito economico nei prossimi anni.

L’intelligenza artificiale trasforma il modello operativo delle banche

La trasformazione tecnologica del settore bancario non è iniziata con l’intelligenza artificiale generativa. Negli ultimi decenni, gli istituti finanziari hanno progressivamente digitalizzato le operazioni, riducendo la dipendenza dalle filiali fisiche e trasferendo numerosi servizi verso piattaforme online e applicazioni mobili. Pagamenti, bonifici, gestione dei conti e richieste di assistenza vengono ormai effettuati attraverso sistemi digitali che hanno modificato profondamente l’organizzazione del lavoro bancario. L’intelligenza artificiale introduce però un cambiamento ulteriore, perché consente di automatizzare o assistere anche attività che richiedono elaborazione linguistica, analisi documentale, interpretazione di informazioni e produzione di contenuti.

Le possibili applicazioni comprendono l’analisi dei rischi, il controllo delle transazioni, la prevenzione delle frodi, la gestione dei documenti, l’assistenza alla clientela e lo sviluppo di software. In alcuni ambiti, gli strumenti automatici possono ridurre sensibilmente i tempi necessari per elaborare grandi quantità di informazioni, consentendo al personale di concentrarsi su operazioni più complesse. In altri casi, tuttavia, l’aumento della produttività può ridurre la necessità di mantenere lo stesso numero di addetti. La differenza dipende dalle caratteristiche delle mansioni, dal livello di automazione raggiunto e dalle scelte organizzative delle imprese. Non tutte le attività bancarie sono ugualmente esposte e molte continuano a richiedere valutazioni professionali, responsabilità individuali e supervisione umana.

L’adozione di queste tecnologie presenta inoltre rischi specifici per il settore finanziario. Le banche gestiscono informazioni sensibili e operano in un ambiente caratterizzato da obblighi rigorosi in materia di sicurezza, protezione dei dati, antiriciclaggio e controllo dei rischi. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve quindi essere accompagnato da procedure di verifica, controlli sulla qualità delle informazioni e meccanismi che consentano di individuare eventuali errori. Un sistema automatico capace di elaborare rapidamente grandi quantità di dati non garantisce necessariamente decisioni corrette, soprattutto quando opera su informazioni incomplete o in situazioni non previste. La ricerca dell’efficienza deve pertanto essere bilanciata con la necessità di mantenere affidabilità e responsabilità nei processi decisionali.

Il futuro degli sviluppatori e delle professioni qualificate

Il coinvolgimento degli sviluppatori software nel piano Barclays assume un significato particolare per il mercato del lavoro. Le professioni tecnologiche sono state considerate per lungo tempo tra quelle maggiormente protette dai processi di automazione, perché richiedono competenze specialistiche e capacità di progettazione. La diffusione dell’intelligenza artificiale generativa sta modificando questa percezione, rendendo possibile automatizzare alcune fasi del lavoro intellettuale e tecnico. Gli strumenti di programmazione assistita, per esempio, possono accelerare la realizzazione di funzioni software, suggerire correzioni e facilitare la gestione di applicazioni complesse, aumentando la quantità di lavoro che un singolo professionista può svolgere.

Questa evoluzione non implica necessariamente una riduzione generalizzata della domanda di competenze informatiche. Lo sviluppo e la supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale richiedono nuove figure professionali, mentre la crescente digitalizzazione dell’economia continua a generare esigenze nel campo della sicurezza informatica, dell’analisi dei dati e dell’integrazione tecnologica. Tuttavia, il cambiamento può produrre effetti differenti sulle diverse categorie di lavoratori. Le mansioni più standardizzate potrebbero essere maggiormente esposte all’automazione, mentre le attività che richiedono progettazione complessa, capacità di valutazione e responsabilità organizzativa potrebbero acquisire ulteriore importanza.

Il problema riguarda soprattutto la velocità della trasformazione. Le imprese possono introdurre strumenti di intelligenza artificiale in tempi relativamente brevi, mentre l’aggiornamento delle competenze professionali richiede investimenti, formazione e percorsi di adattamento. Non è quindi scontato che i lavoratori coinvolti in una riorganizzazione possano essere immediatamente ricollocati nelle nuove attività generate dall’innovazione. Nel caso Barclays, le informazioni disponibili non consentono ancora di stabilire come saranno distribuiti geograficamente i tagli, quali modalità di uscita verranno adottate e quanti dipendenti potranno eventualmente beneficiare di programmi di riqualificazione o mobilità interna. Sono elementi indispensabili per valutare l’impatto sociale effettivo del piano.

Una trasformazione che coinvolge l’intero settore finanziario

La scelta di Barclays si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione delle istituzioni finanziarie internazionali. Diverse banche europee e statunitensi stanno aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa, ridurre alcune attività manuali e rafforzare la capacità di analisi dei dati. Le strategie adottate variano da istituto a istituto, ma emerge una tendenza comune: la tecnologia viene considerata sempre più una componente strutturale del modello di business, anziché un semplice supporto alle attività esistenti. L’automazione può contribuire a modificare l’organizzazione dei reparti, la distribuzione delle responsabilità e il rapporto tra funzioni operative e tecnologiche.

Il fenomeno assume particolare importanza in una fase nella quale il settore bancario deve affrontare pressioni competitive, costi regolamentari e incertezze economiche. Gli istituti finanziari sono chiamati a investire in sicurezza informatica, infrastrutture digitali e sistemi di controllo, mantenendo contemporaneamente livelli di redditività adeguati alle aspettative degli azionisti. L’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento per conciliare queste esigenze, ma la sua introduzione richiede investimenti iniziali e un’attenta valutazione dei rischi. La riduzione dei costi del personale non costituisce quindi l’unico indicatore del successo della trasformazione: contano anche la qualità dei servizi, la capacità di prevenire errori e la sostenibilità del modello operativo nel lungo periodo.

Per Barclays, il piano occupazionale si accompagna inoltre a un contesto di incertezza legato alle prospettive fiscali e regolamentari del Regno Unito. Gli investitori seguono con attenzione le possibili misure del bilancio britannico, previste per la fine di ottobre, e le conseguenze che eventuali aumenti della tassazione potrebbero avere sul settore finanziario. A queste preoccupazioni si aggiungono le difficoltà registrate da alcune attività di investment banking e le notizie relative a possibili verifiche sulla rappresentazione dei rischi nel portafoglio di credito privato del gruppo. La riorganizzazione interna deve quindi essere letta anche come un tentativo di rafforzare la competitività della banca in un contesto economico complesso, nel quale l’efficienza dei costi rappresenta uno dei principali strumenti di gestione.

Produttività, occupazione e responsabilità delle imprese

La decisione di Barclays riporta al centro una questione che riguarda l’intera economia contemporanea: quale rapporto si stabilirà tra i progressi dell’intelligenza artificiale e la quantità di lavoro umano necessaria nelle imprese? L’automazione ha storicamente contribuito a trasformare i processi produttivi, eliminando alcune mansioni e favorendo la nascita di nuove attività. L’intelligenza artificiale presenta però caratteristiche particolari, perché può intervenire anche su operazioni cognitive e professionali che in passato richiedevano necessariamente personale qualificato. Questo amplia il numero dei settori potenzialmente interessati e rende più complessa la previsione delle conseguenze occupazionali.

La crescita della produttività può produrre benefici importanti per l’economia, consentendo alle imprese di offrire servizi migliori, ridurre i costi e liberare risorse per nuovi investimenti. Tuttavia, il passaggio dai vantaggi aziendali a quelli collettivi non è automatico. Molto dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di utilizzare l’innovazione per sviluppare nuove attività, accompagnare i lavoratori nella trasformazione professionale e distribuire in modo sostenibile i risultati economici. Anche le istituzioni pubbliche saranno chiamate a intervenire attraverso politiche formative e strumenti capaci di sostenere le persone maggiormente esposte ai cambiamenti tecnologici.

Il caso Barclays dimostra che questa discussione non appartiene più soltanto al campo delle previsioni. Una grande banca internazionale ha collegato esplicitamente un piano di riduzione di migliaia di posti di lavoro ai miglioramenti di produttività e ai cambiamenti tecnologici, mentre continua a registrare utili e a remunerare gli azionisti. Non significa che l’intelligenza artificiale sia destinata a provocare una contrazione generalizzata dell’occupazione bancaria, ma indica che alcune imprese stanno già traducendo le opportunità dell’automazione in decisioni concrete sulla dimensione degli organici.

La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto rendere le banche più efficienti attraverso l’intelligenza artificiale, ma comprendere come conciliare innovazione, competitività e tutela del lavoro. La trasformazione tecnologica potrà contribuire alla crescita economica, ma il suo impatto sociale dipenderà dalle scelte delle imprese, dalla capacità di aggiornare le competenze professionali e dalle politiche adottate per accompagnare il cambiamento. I 5.000 posti che Barclays prevede di eliminare entro la fine del 2026 rappresentano, in questo senso, un segnale concreto di una transizione già in corso, le cui conseguenze potrebbero estendersi ben oltre il settore bancario britannico.