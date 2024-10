(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 SETTIMANA CORTA, M5S: DOMANI PDL IN AULA, DETERMINATI A PORTARE A CASA RISULTATO

ROMA, 27 OTTOBRE 2024 – “Mercoledì abbiamo bloccato il tentativo di FdI e Forza Italia di sopprimere la proposta di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, che abbiamo presentato insieme ad Avs e Pd. Domani il testo sbarcherà in Aula senza modifiche, quindi la maggioranza dovrà necessariamente confrontarsi nel merito della pdl. Vedremo di che pasta sono fatte le sue varie anime… Già 18 Paesi nel mondo hanno avviato la sperimentazione della ‘settimana corta’ e in Italia l’80% dei lavoratori è a favore di tale misura. La pdl valorizza la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, quindi nessuno, tantomeno la ministra Calderone, possono accusarci di alcunché. Siamo determinati a portare a casa il risultato”. Lo affermano in una nota i deputati del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti (capogruppo), Davide Aiello, Dario Carotenuto e Riccardo Tucci.

