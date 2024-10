(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

dom 27 ottobre 2024 Comunicato stampa

*ROMA. GIANNINI (LEGA): “STRAGE ‘GREEN’ A BOCCEA, PD AMBIENTALISTI

IMPROVVISATI, DI FATTO SOLO ALBERI TAGLIATI”*

“Non possiamo tollerare l’abbattimento indiscriminato degli alberi lungo

via Boccea, l’arteria commerciale principale del Municipio XIII.

Recentemente, diversi alberi sono stati rimossi senza apparente criterio,

mentre altri, identici per condizione, sono rimasti. Ci chiediamo: perché

alcuni sono stati risparmiati e altri no? Ci aspettiamo delle risposte

chiare e, soprattutto, un impegno concreto per sostituirli”. Così in una

nota Daniele Giannini, già presidente del Municipio Aurelio-Boccea è

dirigente regionale Lega.

“È inaccettabile – prosegue – che si ripeta quanto accaduto a Via Cardinal

Caprara, dove dopo aver rifatto i marciapiedi, si è provveduto a cementare

le tazze degli alberi rimossi, senza alcuna sostituzione. È davvero questo

il concetto di tutela ambientale della giunta capitolina? Lasciare

‘mozziconi’ di tronchi senza pianificare una nuova piantumazione? Via

Boccea non è una strada secondaria: è il cuore pulsante del nostro

Municipio, la nostra ‘via del Corso’, centro dello shopping e luogo di

ritrovo di residenti e non solo. La cura di questa via rappresenta un

segnale del rispetto che la città ha verso i suoi cittadini. Se davvero

l’amministrazione tiene all’ambiente – spiega ancora – allora dimostri

responsabilità piantando nuovi alberi il prima possibile. Il verde urbano è

il modo più naturale ed efficace per contrastare l’inquinamento, al di là

delle domeniche ecologiche e delle ZTL allargate. Mentre la giunta di

sinistra si riempie la bocca con parole d’ordine ideologiche, sta invece

fallendo miseramente su questo fronte. Non possiamo assistere inermi

all’ennesima strage di alberi. Basta ambientalisti finti e improvvisati –

conclude Giannini – è l’ora dei fatti e, soprattutto, di nuovi alberi

ripiantumati”.

(FOTO ALLEGATA)

*Ufficio Stampa **Daniele GIANNINI*