L’India stanzia 119 milioni di dollari in fondi per le startup spaziali

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato l’istituzione di un fondo da 119 milioni di dollari per supportare le startup nel settore spaziale, segnando un passo importante per la crescita dell’industria spaziale del Paese. Questo investimento mira a incentivare l’occupazione giovanile e la crescita delle imprese private operanti nel settore spaziale, sostenendo la ricerca e sviluppo e l’espansione della forza lavoro specializzata.

Modi ha dichiarato che il fondo avrà un “impatto fenomenale sui giovani”, sottolineando come questa iniziativa possa ispirare le nuove generazioni a impegnarsi in un settore strategico come quello spaziale. L’obiettivo del governo è aumentare l’occupazione nel settore spaziale, incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie e promuovere l’innovazione. In un comunicato, il governo ha aggiunto che il fondo di venture capital avrà una durata di cinque anni a partire dall’avvio effettivo delle operazioni.

Negli ultimi anni, l’India ha dimostrato una crescente ambizione spaziale, culminata lo scorso anno nel successo della missione lunare Chandrayaan-3, che ha fatto dell’India il primo Paese ad atterrare sul polo sud lunare. Questo successo, insieme ad altre missioni spaziali, ha contribuito a consolidare l’immagine dell’India come uno dei protagonisti emergenti nella corsa allo spazio.

Il valore attuale dell’economia spaziale indiana è stimato intorno agli 8,4 miliardi di dollari, ma con la crescita globale del settore prevista al 6-8% nei prossimi anni, si intravedono ampi margini di sviluppo per l’industria nazionale.

Il programma spaziale indiano ha registrato progressi notevoli negli ultimi sessant’anni, passando dall’affidamento su veicoli di lancio stranieri all’autosufficienza completa nelle proprie capacità di lancio. Questo risultato non solo rappresenta un risparmio economico significativo, ma rafforza anche la posizione del Paese come fornitore affidabile di servizi di lancio per satelliti e altri carichi utili per nazioni di tutto il mondo.

Con l’istituzione del fondo dedicato alle startup spaziali, l’India punta a creare una base solida per un’industria capace di contribuire allo sviluppo economico e alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificati. L’apertura del settore al capitale privato e al talento giovanile può accelerare ulteriormente la trasformazione dell’India in un hub spaziale competitivo e tecnologicamente avanzato, rendendo il Paese un punto di riferimento a livello internazionale.

In definitiva, il fondo di 119 milioni di dollari rappresenta non solo un investimento nell’industria spaziale indiana, ma anche una visione lungimirante per il futuro della nazione e per la sua prossima generazione di innovatori.