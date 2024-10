Cs demos Ostia

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 DEMOS X MUNICIPIO: SIT IN CONTRO IL DECRETO SICUREZZA. SOLO REPRESSIONE E

IDEOLOGIA. Si è svolto questa mattina in Piazza Anco Marzio ad Ostia un sit

in organizzato da Demos X Municipio in collaborazione con Amnesty

international, per spiegare ai cittadini cosa cambierà con l’approvazione

definitiva del Decreto Sicurezza. “Ci siamo ritrovati in piazza insieme ad

una cinquantina di persone che hanno a cuore la democrazia – dichiara

Mirella Arcamone, Capogruppo Demos X Municipio- Un decreto solamente

repressivo che non aumenta minimamente il sentore di sicurezza, ma toglie

il diritto di manifestare a studenti, lavoratori e comitati di quartiere”.

“Un decreto – aggiunge Gianluca Cavino del Coordinamento romano di Demos –

che non prevede nemmeno un euro per assumere nuovo personale della forze

dell’ordine, offende la figura di Gandhi che, con la sua resistenza

passiva, ha insegnato al mondo come manifestare pacificamente”. I

partecipanti hanno avuto modo di dire la loro. ” Abbiamo come metodo –

sostengono Arcamone e Cavino- quello di far parlare chiunque voglia”. Gli

interventi si sono succeduti. “Non ci fermeremo qui – continuano Arcamone e

Cavino – con i nostri rappresentanti nazionali valuteremo se promuovere un

referendum abrogativo, una volta approvato definitivamente il decreto.

Porteremo in piazza altre persone in altri luoghi della città di Roma,

perché è assurdo che queste Destre al governo minino i diritti acquisiti

con anni di lotte da altre generazioni”.