CS ABRUZZO-FONDI DISSESTO IDROGEOLOGICO, LA NOTA DI CAMPITELLI (FDI)

*Dissesto idrogeologico, Campitelli (FdI): 36MLN per finanziare 20

interventi, 9 per la provincia di Chieti*

“La prevenzione è la principale forma per farsi trovare pronti e ridurre i

danni del dissesto idrogeologico, proteggere il nostro ambiente e tutelare

le infrastrutture regionali. Ben due ministeri, quello dell’Ambiente e

della Protezione Civile, hanno ritenuto ammissibile la proposta della

Regione Abruzzo per finanziare *20 interventi sul dissesto idrogeologico* con

un costo complessivo di *oltre 36 milioni* di euro, di cui *circa 10 *per

finanziare *nove interventi nella provincia di Chieti.* È una misura che ho

supportato sin dal primo momento e ringrazio per l’importante lavoro svolto

l’assessore regionale al ramo, *Umberto De Annuntiis*, che ha raccolto

alcuni miei suggerimenti migliorativi”. Così il consigliere regionale di

Fratelli d’Italia, delegato al Paesaggio, *Nicola Campitelli.*

I comuni finanziati per la provincia di Chieti sono: *Vacri* (2.6mln),

*Pollutri* (1mln), *Castiglione Messer Marino* (470mila),*Castel** Frentano*

(2mln), *Vasto* (300mila), *Sant’Eusanio del Sangro* (245mila),

*Monteodorisio* (450mila), *Lanciano* (2.6mln)

