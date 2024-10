(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 Orsini (Confindustria): “Sostenere al massimo gli investimenti. Fare presto su Industria 5.0”

L’Italia è sostenuta dal suo splendido export di 626 miliardi e siamo riusciti a superare il Giappone, essere il quarto paese esportatore al mondo è un ottimo risultato ma questo ci impone di proteggere le nostre filiere che esportano. Siamo consapevoli che da 18 mesi la nostra produzione è in calo, per questo serve correre a fare investimenti e incrementare sulla produttività. Per fare questo serve far sì che le nostre imprese sviluppino ancora di più le loro potenzialità, facendo investimenti, sostenendole al massimo. Il decalage di Industria 4.0 ha portato le nostre imprese a non utilizzare la misura, perché l’aspettativa su Industria 5.0 era altissima e quindi tutti hanno aspettano questa nuova misura, che deve essere messa a terra velocemente, perché è unica via per far crescere le imprese. Serve anche il sistema paese perché per incrementare la produttività abbiamo bisogno che tutto il sistema funzioni, logistica e trasporti innanzitutto.

Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, in videocollegamento alla convention di Forza Italia in corso all’Hotel Zagarella di Santa Flavia.

