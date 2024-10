(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 M5S: De Rosa(Fi): Il tonno in scatola è costato agli italiani 300mila euro all’anno

“Quel momento è arrivato, era solo questione di tempo. Tra Stelle cadenti e Stelle dissidenti, l’unico Movimento che si vede all’orizzonte è quello del tracollo e della fine di un’avventura, servita in precedenza con la rivoluzione in tasca, a portata di clic, con albe d’oro per poi tramontare con i titoli di coda del ‘c’eravamo tanto amati’. Non è apostasia, ma un mero ed evidente dato di fatto quello che sta investendo oggi il Movimento 5Stelle. Ancora una volta, Forza Italia, su spinta del presidente Maurizio Gasparri, accende i riflettori sull’interesse pubblico e soprattutto sulla gestione del denaro pubblico. Chiedere ragguagli alla Corte dei Conti per tutelare i contribuenti è la scelta migliore che il nostro partito potesse fare. La gerontocrazia imposta dal comico genovese ormai non attecchisce più, non ci resta che piangere, ogni riferimento non è casuale. Mi chiedo a che titolo bisogna sborsare una tale somma e perché? Un andirivieni di Vaffa che assottiglia il dibattitto e riduce il livello politico, trasformando la nobile arte in becero turpiloquio. Oggi, nella rete della mattanza ci sono finiti proprio loro, poveri tonni.

Lo riferisce in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

