GOVERNO: INNOCENZI (FI), “GRAZIE A RISPOSTE CONCRETE, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE SCESA AL 18,3%”

“Di recente, la Fondazione Nord Est ha pubblicato un rapporto sui giovani italiani che si trasferiscono all’estero. Questo fenomeno, esploso soprattutto durante i governi precedenti – con la parentesi più buia durante i governi a 5 Stelle – ha trovato finalmente una risposta concreta dal governo di centrodestra, con una disoccupazione giovanile scesa al 18,3%, il livello più basso dal 2007.

Analizzando i dati, emerge che il 58,2% dei giovani espatriati per necessità svolge professioni di cui c’è ampia richiesta in Italia e solo il 10% cerca stipendi migliori. In gran parte si spostano all’estero per arricchire la propria esperienza. Il contesto lavorativo italiano è migliorato nettamente: oggi registriamo 834 mila nuovi occupati, un tasso di occupazione record al 62,3% e una disoccupazione generale al 6,2%. Questi numeri dimostrano come il governo di centrodestra stia contribuendo a migliorare il futuro occupazionale in Italia, gettando le basi per un sogno italiano in cui valga la pena investire.”

Così Francesco Innocenzi, coordinatore Forza Italia Giovanni di Roma, intervenuto al pomeriggio di Radio1.

