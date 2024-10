(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 GOVERNO, DE PRIAMO (FDI): IN DUE ANNI RAGGIUNTI IMPORTANTI TRAGUARDI PER IL RILANCIO DEL SISTEMA ITALIA

“A due anni dall’insediamento il Governo Meloni ha ottenuti risultati riscontrabili dai dati positivi che riguardano tutti i settori, dall’economia, al fisco, all’occupazione. La scelta di non puntare su spot propagandistici, ma di portare avanti una riforma strutturale del Sistema Italia sta dando buoni frutti e sta garantendo una forte stabilità, con ricadute positive anche nella reputazione internazionale. Gli interventi sul cuneo fiscale e le politiche di sostegno all’occupazione hanno migliorato le condizioni economiche delle famiglie e continuano a determinare un aumento degli occupati, la sanità pubblica ha visto un incremento dell’apporto finanziario da parte del Governo, gli interventi sulla Giustizia si procede a rendere più rapidi i tempi dei tribunali, il lavoro anche di relazioni internazionali continua a ridurre drasticamente il numero di sbarchi clandestini, il percorso di ammodernamento dello Stato attraverso le riforme costituzionali procede spedito. Il Governo Meloni ha messo da parte chiacchiere e proclami per parlare solo con fatti e risultati, creando condizioni di solidità e prosperità, e continuerà a lavorare per una crescita ancor più forte”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia Lazio per i due anni di Governo Meloni in corso a Roma.

